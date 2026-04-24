Критиковавшему Путина режиссеру Сокурову отказались вручить спецприз Московского кинофестиваля 3 24.04.2026, 18:21

Александр Сокуров

Получить награду «За вклад в мировой кинематограф» его пригласил президент мероприятия Никита Михалков.

Режиссеру Александру Сокурову не стали вручать специальный приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Получить награду «За вклад в мировой кинематограф» его пригласил президент мероприятия Никита Михалков в официальном письме от 30 марта, сообщил сам Сокуров. «Оно изумило меня — это на фоне запрещенных к показу на родине моих фильмов? Я почему-то был уверен, что решение о призе будет отменено», — рассказал он. По словам Сокурова, накануне премьеры его картины «Записная книжка режиссера» на фестивале эти опасения подтвердились.

До этого он передал программному директору ММКФ Ивану Кудрявцеву письмо для Михалкова «с предложением обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в российском кино». Сокуров добавил, что причины отмены вручения спецприза ему не объяснили. «Ну, сначала решили, потом передумали. Это же так для нас привычно, на самом деле. Просто я не очень взволнован этой ситуацией, честно говоря… Мы не за награды работаем, мы снимаем кино, потому что должны снимать кино, а то, что так происходит, — ну, невежливо, ну, грубо, по-хамски, но бог с ним», — заключил он.

В декабре Сокуров вступил в дискуссию с президентом Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека (СПЧ). Режиссер обратил внимание, что в российских вузах становится меньше бюджетных мест из-за того, что их занимают дети участников войны с Украиной, назвал унижением объявление несогласных с властями людей «иноагентами», а также заявил о цензуре в кино и литературе. После этого его исключили из Совета по развитию кинематографии.

В 2023 году Минкультуры отказалось выдать прокатное удостоверение фильму Сокурова «Сказка», действие которого разворачивается в загробном мире, где встречаются Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль, Адольф Гитлер и Бенито Муссолини. До этого картину убрали из программы фестиваля «Каро.Арт» в Москве. Тогда режиссер заявил, что теперь ему «нельзя» снимать и показывать кино в России.

«За последние четыре года у Сокурова не выпустили ни один фильм, не дали прокатных удостоверений», — сообщила главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус. Она также рассказала о провале попыток сделать юбилейную ретроспективу режиссера в апреле — все обращения в кинотеатры Санкт-Петербурга закончились отказами.

Сокуров, известный по картинам «Русский Ковчег», «Телец», «Молох», ранее участвовал в вечерах писем для политзаключенных, поддерживал на судах преследуемую за антивоенные акции художницу Александру Скочиленко, а также требовал освободить режиссера Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, которых обвинили в «оправдании терроризма» и отправили в колонию на 6 лет из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» о россиянках, вышедших замуж за исламистов и уехавших в Сирию. Ранее постановка получила премию «Золотая маска».

