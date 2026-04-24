закрыть
24 апреля 2026, пятница, 19:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Польши предрек Путину судьбу свергнутых императоров

  • 24.04.2026, 19:11
Глава МИД Польши предрек Путину судьбу свергнутых императоров

Переговоры о завершении войны будет вести уже новый лидер.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Владимира Путина могут устранить представители его же окружения, после чего переговоры о завершении войны будет вести уже новый лидер.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

По словам Сикорского, существует вероятность, что глава Кремля может быть отстранен людьми из ближайшего круга. В таком случае процесс мирных переговоров перейдет к его возможному преемнику.

Дипломат отметил, что в истории нередко случалось, когда государства завершали войны уже с другим руководством. Он также напомнил, что многие авторитарные лидеры теряли власть из-за действий собственного окружения.

«Здесь, в Риме, мне не нужно рассказывать, сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией… Диктаторы всегда осознают это очень поздно», - заявил Сикорский.

По мнению главы польского МИД, для Путина продолжение неудачной войны может казаться более безопасным сценарием, чем ее завершение без очевидного результата.

«Проблема диктаторов, вступивших в войну, в том, что если они прекратят конфликт без явной победы, их власть окажется под угрозой», - заявил он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

