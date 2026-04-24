Россиянка переехала жить в Минск и учит белорусский язык 2 24.04.2026, 18:37

2,322

Что ее удивило в нашем языке?

Россиянка переехала жить в Минск и учит белорусский язык, чтобы встретиться с известным блогером. Почитайте, с какими сложностями она сталкивается

Россиянка переехала в Беларусь и начала учить белорусский язык «по приколу», но вскоре втянулась и теперь шутит, что делает это с конкретной целью: однажды встретиться с блогером Ильей Шинкаренко – популяризатором беларуского языка. CityDog.io рассказывает, как проходит ее процесс изучения.

Что ее удивило в белорусском языке?

Россиянка с ником its_ariniee живет в Беларуси почти полгода. В середине марта она начала публиковать в соцсетях видео о белорусском языке в развлекательном формате. В одном из первых роликов она рассказала о «самых офигенных белорусских словах от русской лингвистки».

В видео Арина объясняет, что с лингвистической точки зрения белорусский язык вызывает у нее восторг. Среди слов, которые ей особенно понравились, она назвала «Уладзіслаў» – так зовут ее парня-белоруса, а также «завіруха», «байка» и «шуфлядка». Одна из любимых белорусских фраз – «калі ласка, прытрымлівайце дзверы».

Также девушку впечатлили более сложные для произношения слова, которые она увидела сразу по приезде в Минск: «чыгуначны вакзал», «Кастрычніцкая», «кастрычнік» и «плошча Перамогі».

В другом ролике Арина поделилась словами, которые сначала показались ей смешными. Например, «Гішпанія» и «гішпанская мова». Ее также развеселили «конік», «пыска», «твар», «мэбля» и «хмарачос». По ее словам, со временем она привыкла к звучанию и перестала воспринимать их как что-то необычное.

В апреле она опубликовала еще одно видео, где подвела промежуточные итоги спустя месяц изучения белорусского языка. В ролике девушка отрабатывает сложные для произношения слова и фразы. Среди них – «плошча Францішка Багушэвіча», «калі ласка, прытрымлівайце дзверы», «чыгуначны вакзал» и «пуць».

Зачем она начала учить белорусский язык?

Изначально, как признается Арина, она начала учить белорусский «по приколу». Однако после публикации первых видео получила большую поддержку от белорусов, и это стало стимулом продолжить изучение, это дало ей «буст для развития».

Видео девушки на тему белорусского языка собирают тысячи, а иногда и десятки тысяч просмотров. Самый популярный ролик в ее инстаграме связан с конкретной мотивацией: девушка хочет быть готовой, если на Немиге минский блогер Илья Шинкаренко предложит перевести слово за 5 руб. По словам Арины, к этому моменту она хочет быть готова «на сто процентов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com