- 24.04.2026, 18:37
Россиянка переехала жить в Минск и учит белорусский язык, чтобы встретиться с известным блогером. Почитайте, с какими сложностями она сталкивается
Россиянка переехала в Беларусь и начала учить белорусский язык «по приколу», но вскоре втянулась и теперь шутит, что делает это с конкретной целью: однажды встретиться с блогером Ильей Шинкаренко – популяризатором беларуского языка. CityDog.io рассказывает, как проходит ее процесс изучения.
Что ее удивило в белорусском языке?
Россиянка с ником its_ariniee живет в Беларуси почти полгода. В середине марта она начала публиковать в соцсетях видео о белорусском языке в развлекательном формате. В одном из первых роликов она рассказала о «самых офигенных белорусских словах от русской лингвистки».
В видео Арина объясняет, что с лингвистической точки зрения белорусский язык вызывает у нее восторг. Среди слов, которые ей особенно понравились, она назвала «Уладзіслаў» – так зовут ее парня-белоруса, а также «завіруха», «байка» и «шуфлядка». Одна из любимых белорусских фраз – «калі ласка, прытрымлівайце дзверы».
Также девушку впечатлили более сложные для произношения слова, которые она увидела сразу по приезде в Минск: «чыгуначны вакзал», «Кастрычніцкая», «кастрычнік» и «плошча Перамогі».
В другом ролике Арина поделилась словами, которые сначала показались ей смешными. Например, «Гішпанія» и «гішпанская мова». Ее также развеселили «конік», «пыска», «твар», «мэбля» и «хмарачос». По ее словам, со временем она привыкла к звучанию и перестала воспринимать их как что-то необычное.
В апреле она опубликовала еще одно видео, где подвела промежуточные итоги спустя месяц изучения белорусского языка. В ролике девушка отрабатывает сложные для произношения слова и фразы. Среди них – «плошча Францішка Багушэвіча», «калі ласка, прытрымлівайце дзверы», «чыгуначны вакзал» и «пуць».
Зачем она начала учить белорусский язык?
Изначально, как признается Арина, она начала учить белорусский «по приколу». Однако после публикации первых видео получила большую поддержку от белорусов, и это стало стимулом продолжить изучение, это дало ей «буст для развития».
Видео девушки на тему белорусского языка собирают тысячи, а иногда и десятки тысяч просмотров. Самый популярный ролик в ее инстаграме связан с конкретной мотивацией: девушка хочет быть готовой, если на Немиге минский блогер Илья Шинкаренко предложит перевести слово за 5 руб. По словам Арины, к этому моменту она хочет быть готова «на сто процентов».