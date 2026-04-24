закрыть
24 апреля 2026, пятница, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Представители военной хунты Мьянмы приехали в Витебск за обувью

3
  24.04.2026, 17:37
  • 1,526
Представители военной хунты Мьянмы приехали в Витебск за обувью

Власти заговорили об «огромном потенциале» сотрудничества.

Сегодня в Витебск приехала делегация Республики Союз Мьянмы во главе с генерал-квартирмейстером Вооруженных сил генерал-лейтенантом Зо Мью Тином. В программе официального визита посещении предприятий легкой промышленности, специализирующихся на выпуске обуви, пишет местное издание «Витьбичи».

Как отметила заместитель председателя облисполкома Анжелика Никитина, представителей этого государства Юго-Восточной Азии на Витебщине встретили впервые.

В ходе визита высокопоставленные гости познакомятся с особенностями производственного процесса выпуска обуви на СООО «Белвест» и ООО «Управляющая компания кожевенно-обувного холдинга «Марко», а также обсудят возможности сотрудничества по тематике специальной обуви.

Мьянмой с 2021 года управляет военная хунта, пришедшая к власти после переворота.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

Мнение

