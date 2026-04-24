Представители военной хунты Мьянмы приехали в Витебск за обувью

Представители военной хунты Мьянмы приехали в Витебск за обувью3
- 24.04.2026, 17:37
Власти заговорили об «огромном потенциале» сотрудничества.
Сегодня в Витебск приехала делегация Республики Союз Мьянмы во главе с генерал-квартирмейстером Вооруженных сил генерал-лейтенантом Зо Мью Тином. В программе официального визита посещении предприятий легкой промышленности, специализирующихся на выпуске обуви, пишет местное издание «Витьбичи».
Как отметила заместитель председателя облисполкома Анжелика Никитина, представителей этого государства Юго-Восточной Азии на Витебщине встретили впервые.
В ходе визита высокопоставленные гости познакомятся с особенностями производственного процесса выпуска обуви на СООО «Белвест» и ООО «Управляющая компания кожевенно-обувного холдинга «Марко», а также обсудят возможности сотрудничества по тематике специальной обуви.
Мьянмой с 2021 года управляет военная хунта, пришедшая к власти после переворота.