ВСУ разнесли базу ФСБ на Арабатской стрелке 1 24.04.2026, 17:45

Это глубокий тыл оккупантов.

В ночь на 23 апреля под удар украинских БПЛА попала база ФСБ России в оккупированном селе Счастливцево, что на Арабатской стрелке. Спецслужбы РФ понесли значительные потери в ходе этой операции.

Детали раскрыл российский Telegram-канал «Досье шпиона».

Оккупанты разместились на территории пансионата «Экспресс». До линии фронта — около 150 км, это глубокий тыл оккупантов. Несмотря на такое расстояние, ФСБ настигли украинские дроны.

По данным канала, в результате операции двое сотрудников ФСБ России лишились жизни, еще 10 получили ранения.

«Уничтожено пять зданий, использовавшихся в качестве мест проживания, столовая, оружейная, склад с БК (боекомплектом — ред.), сгорели 4 автомобиля», — рассказал канал.

