Рейтинг Путина падает 3 24.04.2026, 17:33

Результаты опроса ВЦИОМ вышли с опозданием.

Государственное агентство ВЦИОМ зафиксировало очередное снижение рейтинга одобрения деятельности российского президента Владимира Путина. Согласно опубликованным в пятницу результатам очередного еженедельного опроса, уровень одобрения Путина снижается седьмую неделю подряд. Статистика появилась на сайте ВЦИОМ на два часа позже привычного времени публикации, отмечает «Агентство».

Уровень одобрения деятельности Путина упал за неделю на 1,1%, составив 65,5%. Ниже показатели были только более чем четыре года назад, до российского вторжения в Украину. Ещё в феврале 2026 года этот показатель составлял 74%. Снижается и другой показатель — рейтинг доверия Путину, на вопрос о доверии положительно ответил 71% опрошенных ВЦИОМ, что на 1 процент меньше, чем неделей ранее.

Снижаются и уровни поддержки правительства и его главы

