Радослав Сикорский: Путин в тупике 1 24.04.2026, 16:53

Радослав Сикорский

Генералы врут ему о реальном положении вещей.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, опубликованном 24 апреля, заявил, что Россия утратила наступательную инициативу в войне против Украины, а её руководство может получать искажённую информацию о ситуации на фронте.

По его словам, линия боевого соприкосновения остаётся относительно стабильной, а число российских военнослужащих, направляемых на передовую, постепенно сокращается. Это, как считает Сикорский, может указывать на истощение ресурсов российской армии.

Он также отметил, что российские войска, по его оценке, потеряли «наступательный импульс», и предположил, что военное командование может не сообщать Владимиру Путину полной картины происходящего.

Глава польского МИД согласился с мнением, что российский правитель оказался «в тупике», добавив, что авторитарные лидеры нередко слишком поздно узнают реальное положение дел, поскольку их окружение склонно фильтровать информацию.

По словам Сикорского, ранее Путин демонстрировал качества «тактика и реалиста», однако сейчас, по его оценке, он оказался заложником собственных амбиций, связанных с идеей «имперского возрождения».

