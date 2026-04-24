В Минске продают грибы по 670 рублей за кило

В Минске продают грибы по 670 рублей за кило2
- 24.04.2026, 16:21
И это не трюфели.
В магазинах Минска можно встретить довольно необычные продукты, однако их стоимость иногда действительно впечатляет, пишет tochka.by.
Так, в продаже обнаружены сушёные белые грибы высшего сорта. Цена составляет 674,75 рубля за килограмм, либо 26,99 рубля за упаковку весом 40 граммов.
Продукт произведён в России.
При этом грибы считаются относительно низкокалорийными — около 150 ккал на 100 граммов. Пищевая ценность на 100 г продукта: белки — 20 г, жиры — 5 г, углеводы — 7,5 г.