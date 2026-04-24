Группа Irdorath представит альбом и книгу, созданные в белорусской колонии
- 24.04.2026, 17:20
Сегодня — концерт в Варшаве.
Белорусская pagan-folk-группа Irdorath возвращается с масштабной аудио-литературно-художественной премьерой: новый альбом и книга Bestiarium — первая крупная работа коллектива после политического заключения и возобновления творческой деятельности в эмиграции.
Альбом Bestiarium полностью на белорусском языке и вдохновлен образами мифологии родной страны. Он посвящен поиску человечности в нечеловеческих существах, которые предстают как сложные персонажи со своими характерами и особенностями.
Двуязычная книга (на белорусском и английском языках) является полноценной художественной частью проекта. Она включает тексты песен, иллюстрации, легенды, культурный контекст и комментарии группы, что помогает слушателям и читателям почувствовать персонажей как героев трагических, ироничных и философских мрачных историй. Благодаря такому подходу, даже те, кто не говорит на белорусском языке, смогут погрузиться в мир белорусской мифологии и культуры.
Значительная часть музыкального и визуального материала была создана во время политического заключения авторов, и, конечно же, этот опыт отразился в альбоме. Завершенный в эмиграции и с обновлённым составом, Bestiarium получил новое, богатое и мощное звучание.
Релиз создавался более пяти лет и вобрал в себя весь накопленный авторами опыт. Таким образом, он сформировался в полноценное аудиовизуально-литературное произведение, направленное на популяризацию белорусской культуры, в том числе за пределами страны.
Книга будет выпущена в физическом виде вместе с музыкальным CD. Альбом также будет представлен отдельно в формате классического диджипака с буклетом.
В поддержку нового альбома группа проведет ограниченную серию специальных выступлений, на которых альбом будет исполнен целиком. Поскольку лидеры группы ожидают ребенка этим летом, эти шесть концертов станут единственными живыми выступлениями Irdorath в этом году. После презентационного тура группа приостановит концертную деятельность как минимум до 2027 года.
Презентационные концерты Bestiarium пройдут в Варшаве, Познани, Кракове и Берлине. На этих концертах группу поддержит польский фолк-дуэт Furda. Дополнительные концерты пройдут в Праге и Брно, где Irdorath выступят в качестве специальных гостей чешской группы Deloraine.
География и даты тура:
24 апреля — Варшава, Proxima
25 апреля — Познань, 2 Progi
26 апреля — Берлин, Maschinenhaus
28 апреля — Прага, Archa Plus
30 апреля — Брно, Sono Centrum
1 мая — Краков, Zaścianek
