Россиянка научила гомельских школьников издеваться над учителями

Власти угрожают уголовными делами.

В Гомельской области начали выявлять участников нового TikTok-тренда, где школьники оскорбляют учителей под музыку из популярного сериала. Подростки брали фотографии педагогов, добавляли музыку из сериала «Очень странные дела», монтировали ролики и сопровождли все это прямыми унижениями, насмешками и оскорблениями, пишет «Гомельская правда».

Инициатором подобных шуток стала 53-летняя гражданка России Наталия Мелешко.

На данный момент выявлено 12 видеоматериалов, связанных с учреждениями образования Гомельской области. Ролики зафиксированы в шести районах юго-восточного региона и в самом Гомеле.

Как отметила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Гомельской области Ольга Шевченко, участие в подобных интернет-трендах может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена статья 10.2, устанавливающая ответственность за оскорбление, распространенное в глобальной компьютерной сети Интернет. Санкция статьи предусматривает штраф до 200 базовых величин, а также общественные работы либо административный арест. При этом ответственность по данной статье наступает с 16-летнего возраста. Если же автору ролика еще не исполнилось 16, к ответственности могут быть привлечены родители или его законные представители. В таком случае применяется статья 10.3 КоАП – невыполнение обязанностей по воспитанию детей, которая также предусматривает штрафные санкции.

В прокуратуре напомнили, что в отдельных случаях может наступать и уголовная ответственность. Статья 188 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает наказание за клевету – распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека.

