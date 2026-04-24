Мелони снова пошла против Трампа 5 24.04.2026, 17:17

5,836

Джорджа Мелони

На этот раз — из-за Путина.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала намерение администрации США пригласить правителя РФ Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

Об этом Мелони сказала в общении с прессой перед неформальной встречей лидеров ЕС на Кипре, передает «Европейская правда».

Глава итальянского правительства заявила, что сейчас не время делать шаги навстречу Путину, а наоборот — требовать уступок от него.

Мелони также напомнила, что США в последние месяцы уже сделали немало таких шагов в отношении России, но в ответ не увидели встречных мер.

«Что касается Путина на саммите G20, то я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим делать их. Американцы, особенно в течение последних месяцев, сделали, скажем так, несколько шагов навстречу России, а с другой стороны мы не увидели столько же шагов в ответ. Я считаю, что именно сейчас пришло время требовать их», — заявила премьер.

По данным СМИ, Соединенные Штаты намерены пригласить правителя России Владимира Путина на саммит лидеров стран G20, который запланирован на декабрь на гольф-курорте президента Дональда Трампа в Майами, хотя приглашение еще не отправлено.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com