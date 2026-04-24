24 апреля 2026, пятница, 19:29
  • 24.04.2026, 17:17
Мелони снова пошла против Трампа
Джорджа Мелони

На этот раз — из-за Путина.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала намерение администрации США пригласить правителя РФ Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

Об этом Мелони сказала в общении с прессой перед неформальной встречей лидеров ЕС на Кипре, передает «Европейская правда».

Глава итальянского правительства заявила, что сейчас не время делать шаги навстречу Путину, а наоборот — требовать уступок от него.

Мелони также напомнила, что США в последние месяцы уже сделали немало таких шагов в отношении России, но в ответ не увидели встречных мер.

«Что касается Путина на саммите G20, то я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим делать их. Американцы, особенно в течение последних месяцев, сделали, скажем так, несколько шагов навстречу России, а с другой стороны мы не увидели столько же шагов в ответ. Я считаю, что именно сейчас пришло время требовать их», — заявила премьер.

По данным СМИ, Соединенные Штаты намерены пригласить правителя России Владимира Путина на саммит лидеров стран G20, который запланирован на декабрь на гольф-курорте президента Дональда Трампа в Майами, хотя приглашение еще не отправлено.

