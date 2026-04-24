Зять Орбана поставил на победу Мадьяра

Зять Орбана поставил на победу Мадьяра2
- 24.04.2026, 15:57
- 2,774
И выиграл крупную сумму.
Прошедшие выборы в Венгрии, по итогам которых оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра одержала победу над «Фидес» Виктора Орбана, обернулись скандалом в семье премьера страны. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По данным агентства, семья Орбана могла получить финансовую выгоду от избирательной кампании. Утверждается, что инвестиционная компания, связанная с зятем бывшего премьер-министра, заработала на ставках, сделанных на поражение его политической силы.
Речь идет о фонде Equilor Asset Management, входящем в группу Equilor, совладельцем которой является Иштван Тиборц. По словам директора по инвестициям Аттилы Сабо, компания заранее ориентировалась на сценарий победы оппозиционной партии «Тиса» и формировала инвестиционные позиции с учетом этого прогноза.
Подобные действия могут указывать на то, что в окружении Орбана допускали его политическое поражение и пытались извлечь из этого финансовую выгоду.