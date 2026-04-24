Зять Орбана поставил на победу Мадьяра 2 24.04.2026, 15:57

2,774

И выиграл крупную сумму.

Прошедшие выборы в Венгрии, по итогам которых оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра одержала победу над «Фидес» Виктора Орбана, обернулись скандалом в семье премьера страны. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, семья Орбана могла получить финансовую выгоду от избирательной кампании. Утверждается, что инвестиционная компания, связанная с зятем бывшего премьер-министра, заработала на ставках, сделанных на поражение его политической силы.

Речь идет о фонде Equilor Asset Management, входящем в группу Equilor, совладельцем которой является Иштван Тиборц. По словам директора по инвестициям Аттилы Сабо, компания заранее ориентировалась на сценарий победы оппозиционной партии «Тиса» и формировала инвестиционные позиции с учетом этого прогноза.

Подобные действия могут указывать на то, что в окружении Орбана допускали его политическое поражение и пытались извлечь из этого финансовую выгоду.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com