Премьер Эстонии: Российским солдатам нужно пожизненно запретить въезд в Шенген 6 24.04.2026, 16:08

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что российским солдатам, принимавшим участие в полномасштабном вторжении в Украину, следует пожизненно запретить въезд в Шенгенскую зону, и он стремится превратить это предложение в общеевропейскую политику. Эстонское правительство утверждает, что расширение мобилизации Кремля, направленное на поддержание наступления на Украину и восполнение потерь на поле боя, повышает вероятность того, что даже после окончания боевых действий бывшие комбатанты могут представлять опасность для ЕС, передает Euronews.

«Что будут делать эти люди? Большинство из них — преступники, но в России их подают как героев, — сказал Михал в интервью на полях встречи ЕС на Кипре. — Они будут сформированы как частные армии Вагнера II, Вагнера III и будут действовать в Европе, Азии, Африке, на всех континентах».

«Еще раз хочу спросить всех: хотите ли вы, чтобы эти парни были рядом с вашим домом? Нет, не хотите. Поэтому необходимо пожизненно запретить им въезд в Шенгенскую зону», — сказал министр.

Эстония начала продвигать шенгенский запрет в начале этого года и постепенно заручилась поддержкой других государств-членов, пока Европейский совет не включил этот проект в итоговый документ на саммите в марте.

Лидеры поручили Европейской комиссии подготовить «оценку возможных способов решения этого вопроса, не затрагивая компетенции государств-членов в данной сфере». Каждая страна ЕС самостоятельно решает, кому и на каких условиях выдается въездная виза.

Комиссия стремится устанавить общие правила для обеспечения совместного подхода, поскольку после выдачи визы ее получатель имеет право свободно перемещаться по Шенгенской зоне. Учитывая огромное количество бывших и действующих российских солдат, ответственность должна быть разделена между всеми государствами-членами, заявил Михал.

«Эстония уже запретила въезд примерно 1300 российским боевикам, — напомнил он. — Мы можем сделать больше, мы можем сделать в 10 раз больше, но мы не можем в одиночку сделать это в отношении миллиона солдат. Нам нужна помощь каждого».

