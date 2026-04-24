Украина вернула из российского плена 193 защитника

  • 24.04.2026, 16:35
Сообщается, что обмен произошел через Беларусь.

О новом обмене пленными сообщил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Военные из Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной специальной службы транспорта, - написал он. - Защищали Украину по разным направлениям. Среди них есть те, против кого Россия возбудила уголовные дела, есть и раненые.

Важно, что обмены есть и что наши люди возвращаются домой. Я благодарю всех, кто работает ради обменов. Каждому подразделению, которое на фронте обеспечивает пополнение обменного фонда для Украины. Благодарен всем партнерам, помогающим в этом.

Помним о каждом и каждом и ежедневно продолжаем работу над возвращением наших людей домой из российской неволи».

Отметим, обмен произошел через территорию Беларуси.

