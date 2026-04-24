Sky News: США и Иран вернутся за стол переговоров в Пакистане
- 24.04.2026, 15:32
Глава иранского МИД прибудет в Исламабад уже сегодня.
США и Иран вернутся к мирным переговорам в Пакистане. Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи должен прибыть в Исламабад уже сегодня вечером.
Об этом сообщает Sky News.
Источник в правительстве Пакистана рассказал изданию, что высокопоставленный представитель Тегерана прибудет в сопровождении небольшой делегации. По его словам, американская группа по логистике и безопасности уже находится в Исламабаде.
Sky News отмечает, что второй раунд мирных переговоров между США и Ираном ожидается в результате важных обсуждений с пакистанской командой посредников.
Отмечается, что ранее сегодня Арагчи пообщался со своим пакистанским коллегой и главнокомандующим армии.
Напомним, первый раунд переговоров между США и Ираном в Исламабаде завершился 12 апреля, не дав никаких ощутимых результатов. Стороны не смогли прийти к согласию из-за того, что Тегеран не предоставил твердых гарантий отказа от создания ядерного оружия.
Во вторник, 21 апреля, президент США Дональд Трамп продлил двухнедельное прекращение огня в войне с Ираном, за день до его окончания в среду. Но Тегеран не признает продление соглашения и заявляет о возможных военных действиях, если этого потребует ситуация.
Кроме того, Трамп предупредил о серьезных последствиях в случае срыва переговоров. Он заявил, что если перемирие закончится без результата, начнут «взрываться многочисленные бомбы», намекая на масштабную военную эскалацию.