Польша и страны Балтии направили протест в МИД России 24.04.2026, 15:18

Европа обвиняет РФ в стирании памяти о сталинских преступлениях.

Четыре европейские страны обвинили Россию в попытке стереть память о преступлениях Иосифа Сталина после демонтажа мемориала жертвам политических репрессий в сибирском Томске, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Жители города обнаружили, что ночью был демонтирован мемориальный комплекс, включавший «Камень скорби» и памятную арку. Он был посвящен людям, расстрелянным советскими спецслужбами НКВД, а также жертвам массовых репрессий.

Власти города сначала заявили, что демонтаж связан с риском обрушения соседнего здания, однако позже удалили это объяснение и отказались от комментариев.

Посольства Польши, Эстонии, Литвы и Латвии направили протест в МИД России, назвав демонтаж «варварским актом» и потребовав восстановить памятное место. Они также сообщили о пропаже мемориальных камней, посвященных их гражданам, погибшим в годы сталинского террора.

В заявлении подчеркивается необходимость сохранения памяти о жертвах, чтобы подобные преступления не повторились.

На фоне этого в России продолжается пересмотр отношения к советскому прошлому. Верховный суд РФ ранее признал правозащитную организацию «Мемориал», занимающуюся документированием сталинских репрессий, «экстремистской».

Кроме того, обсуждается изменение статуса других мемориалов жертвам ГУЛАГа, а также переосмысление роли советских спецслужб в истории страны.

Европейские страны считают такие действия попыткой переписать историю, тогда как Москва обвиняет их в искажении роли СССР во Второй мировой войне.

