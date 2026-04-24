24 апреля 2026, пятница, 19:27
Илья Протас стал лучшим новичком АХЛ

  24.04.2026, 15:02
Илья Протас стал лучшим новичком АХЛ
Илья Протас

Впервые в истории ее получил белорус.

Американская хоккейная лига объявила, что белорусский нападающий «Херши Беарс» Илья Протас стал лауреатом Мемориальной премии Дадли (Рэда) Гарретта как лучший новичок АХЛ в сезоне 2025-2026.

Илья Протас стал первым белорусом в истории, который получил эту награду.

За победителя голосовали тренеры, игроки и представители СМИ из 32 городов, входящих в лигу.

Отметим, что Илья Протас стал вторым в истории игроком «Беарс», получившим премию Гарретта. До этого подобное удавалось лишь Рону Хекстоллу в сезоне 1985-1986.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук