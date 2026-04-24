Илья Протас стал лучшим новичком АХЛ 1 24.04.2026, 15:02

Илья Протас

Впервые в истории ее получил белорус.

Американская хоккейная лига объявила, что белорусский нападающий «Херши Беарс» Илья Протас стал лауреатом Мемориальной премии Дадли (Рэда) Гарретта как лучший новичок АХЛ в сезоне 2025-2026.

Илья Протас стал первым белорусом в истории, который получил эту награду.

За победителя голосовали тренеры, игроки и представители СМИ из 32 городов, входящих в лигу.

Отметим, что Илья Протас стал вторым в истории игроком «Беарс», получившим премию Гарретта. До этого подобное удавалось лишь Рону Хекстоллу в сезоне 1985-1986.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com