Илья Протас стал лучшим новичком АХЛ

Илья Протас стал лучшим новичком АХЛ1
- 24.04.2026, 15:02
Впервые в истории ее получил белорус.
Американская хоккейная лига объявила, что белорусский нападающий «Херши Беарс» Илья Протас стал лауреатом Мемориальной премии Дадли (Рэда) Гарретта как лучший новичок АХЛ в сезоне 2025-2026.
Илья Протас стал первым белорусом в истории, который получил эту награду.
За победителя голосовали тренеры, игроки и представители СМИ из 32 городов, входящих в лигу.
Отметим, что Илья Протас стал вторым в истории игроком «Беарс», получившим премию Гарретта. До этого подобное удавалось лишь Рону Хекстоллу в сезоне 1985-1986.