Белоруска — россиянам: Выключайте режим «старшего брата» 55 10.04.2026, 15:15

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Правила для туристов из РФ.

Белоруска записала видеообращение, в котором изложила три простых правила для россиян, которые хотят приехать в нашу страну и опубликовала:

«Никогда в Беларуси не делайте это, если вы собрались переезжать, иначе вас захейтят прямо в аэропорту или в поезде.

Первое. Забудьте про «Белоруссию». Для белорусов это звучит как пенопластом по стеклу. И это не про грамматику, советское прошлое или про что-то еще.

Это про уважение к народу. Беларусь. Только так и никак иначе.

Второе. Выключайте, пожалуйста режим старшего брата. Все эти фразы «Вы без нас никто» и «Звать вас никак» - это прямая дорога в хейт. Да, Беларусь - маленькая страна, но это не значит, что у нас нет своей истории, своего мнения и своего пути. Поэтому если вы не готовы оставить имперские замашки, пожалуйста, оставайтесь дома.

Третье. Если вы привыкли бросать мусор мимо урны или парковаться на газонах, белорусы вас сожрут. Не милиция, а простые прохожие. Потому что порядок для нас - это общественный договор. Тех, кто нарушает мы очень не любим и хейтим. И своих, и чужих.

Запомните. Беларусь это не Россия Lite. Это отдельная страна со своей культурой, со своими традициями и со своей историей. Уважайте ее и вы увидите, насколько белорусы отзывчивые, открытые и гостеприимные люди».

Пост собрал более 1500 комментариев за двое суток. Большинство белорусов поддержали свою соотечественницу, а вот россияне, похоже, уважать чужое мнение пока не научились.

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