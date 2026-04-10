Белоруска — россиянам: Выключайте режим «старшего брата»55
- 10.04.2026, 15:15
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Правила для туристов из РФ.
Белоруска записала видеообращение, в котором изложила три простых правила для россиян, которые хотят приехать в нашу страну и опубликовала:
«Никогда в Беларуси не делайте это, если вы собрались переезжать, иначе вас захейтят прямо в аэропорту или в поезде.
Первое. Забудьте про «Белоруссию». Для белорусов это звучит как пенопластом по стеклу. И это не про грамматику, советское прошлое или про что-то еще.
@natalya_doroshek Я беларуска. И 44 года моей жизни в Беларуси научили меня одному: мы самые добрые и открытые люди на свете, пока нас не начинают «прогибать». Наша толерантность — это бренд, но точно не повод вытирать об нас ноги или проявлять высокомерие. Уважаешь Беларусь, наших людей и наши порядки — добро пожаловать, мы откроем тебе душу. Приехал со своим уставом — готовься к хейту. Всё просто. А какое правило для тех, кто переезжает, добавили бы вы? #беларусь #толерантность #переезд #жизньвбеларуси #минск ♬ оригинальный звук - Наталья | Опыт и жизнь в 40+
Это про уважение к народу. Беларусь. Только так и никак иначе.
Второе. Выключайте, пожалуйста режим старшего брата. Все эти фразы «Вы без нас никто» и «Звать вас никак» - это прямая дорога в хейт. Да, Беларусь - маленькая страна, но это не значит, что у нас нет своей истории, своего мнения и своего пути. Поэтому если вы не готовы оставить имперские замашки, пожалуйста, оставайтесь дома.
Третье. Если вы привыкли бросать мусор мимо урны или парковаться на газонах, белорусы вас сожрут. Не милиция, а простые прохожие. Потому что порядок для нас - это общественный договор. Тех, кто нарушает мы очень не любим и хейтим. И своих, и чужих.
Запомните. Беларусь это не Россия Lite. Это отдельная страна со своей культурой, со своими традициями и со своей историей. Уважайте ее и вы увидите, насколько белорусы отзывчивые, открытые и гостеприимные люди».
Пост собрал более 1500 комментариев за двое суток. Большинство белорусов поддержали свою соотечественницу, а вот россияне, похоже, уважать чужое мнение пока не научились.