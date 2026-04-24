Третий авианосец США прибыл на Ближний Восток 4 24.04.2026, 14:50

1,722

Такое присутствие американских сил в регионе стало крупнейшим за последние более 20 лет.

На Ближний Восток прибыл авианосец США USS George H.W. Bush, что является уже третьим таким судном в регионе.

Об этом сообщает CNN.

Центральное командование США, координирующее все действия американских сил на Ближнем Востоке, сообщило о прибытии в регион уже третьего авианосца, USS George H.W. Bush класса Nimitz.

«Джордж Буш» – самый новый американский авианосец в своем классе. Он может нести до 80 самолетов и имеет более 5500 членов экипажа (моряков и экипажей воздушных средств).

Конкретные планы относительно пребывания и расположения авианосца не раскрывают.

Отмечается, что такое масштабное присутствие американских авианосцев в регионе является крупнейшим за последние более 20 лет.

Передислокация авианосца очевидно запланирована как еще один сигнал Тегерану на фоне попыток администрации Трампа принудить иранское руководство к желаемым уступкам.

Неофициально сообщают, что США готовят план новых ударов, если попытки договориться с Ираном снова сорвутся.

Nimitz-class aircraft carrier USS George H.W. Bush (CVN 77) sails in the Indian Ocean in the U.S. Central Command area of responsibility, April 23. pic.twitter.com/oDcTM6YMLF — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 23, 2026

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com