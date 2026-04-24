24 апреля 2026, пятница, 19:27
Третий авианосец США прибыл на Ближний Восток

  • 24.04.2026, 14:50
Такое присутствие американских сил в регионе стало крупнейшим за последние более 20 лет.

На Ближний Восток прибыл авианосец США USS George H.W. Bush, что является уже третьим таким судном в регионе.

Об этом сообщает CNN.

Центральное командование США, координирующее все действия американских сил на Ближнем Востоке, сообщило о прибытии в регион уже третьего авианосца, USS George H.W. Bush класса Nimitz.

«Джордж Буш» – самый новый американский авианосец в своем классе. Он может нести до 80 самолетов и имеет более 5500 членов экипажа (моряков и экипажей воздушных средств).

Конкретные планы относительно пребывания и расположения авианосца не раскрывают.

Отмечается, что такое масштабное присутствие американских авианосцев в регионе является крупнейшим за последние более 20 лет.

Передислокация авианосца очевидно запланирована как еще один сигнал Тегерану на фоне попыток администрации Трампа принудить иранское руководство к желаемым уступкам.

Неофициально сообщают, что США готовят план новых ударов, если попытки договориться с Ираном снова сорвутся.

