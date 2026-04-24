Третий авианосец США прибыл на Ближний Восток

Третий авианосец США прибыл на Ближний Восток4
- 24.04.2026, 14:50
На Ближний Восток прибыл авианосец США USS George H.W. Bush, что является уже третьим таким судном в регионе.
Об этом сообщает CNN.
Центральное командование США, координирующее все действия американских сил на Ближнем Востоке, сообщило о прибытии в регион уже третьего авианосца, USS George H.W. Bush класса Nimitz.
«Джордж Буш» – самый новый американский авианосец в своем классе. Он может нести до 80 самолетов и имеет более 5500 членов экипажа (моряков и экипажей воздушных средств).
Конкретные планы относительно пребывания и расположения авианосца не раскрывают.
Отмечается, что такое масштабное присутствие американских авианосцев в регионе является крупнейшим за последние более 20 лет.
Передислокация авианосца очевидно запланирована как еще один сигнал Тегерану на фоне попыток администрации Трампа принудить иранское руководство к желаемым уступкам.
Неофициально сообщают, что США готовят план новых ударов, если попытки договориться с Ираном снова сорвутся.
Nimitz-class aircraft carrier USS George H.W. Bush (CVN 77) sails in the Indian Ocean in the U.S. Central Command area of responsibility, April 23. pic.twitter.com/oDcTM6YMLF— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 23, 2026