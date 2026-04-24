В новом правительстве Венгрии впервые в истории будет незрячий министр

В новом правительстве Венгрии впервые в истории будет незрячий министр2
- 24.04.2026, 15:07
- 2,154
В составе нового правительства Венгрии будет незрячий министр – что станет первым таким случаем в новейшей истории страны.
Как сообщает «Европейская правда», об этом объявил Петер Мадьяр, лидер оппозиционной партии «Тиса» и будущий премьер страны.
Мадьяр раскрыл свои кандидатуры на должности министров транспорта и социальных и семейных вопросов и заявил, что позже в течение дня назовет будущего министра образования.
«Впервые в истории Венгрии Министерство социальных и семейных вопросов, которое занимается также вопросами доступности и равных возможностей, будет возглавлять незрячий венгр – Вилмош Катай-Немет», – сообщил лидер «Тисы».
Он рассказал, что Катай-Немет потерял зрение в 16 лет в результате несчастного случая, но после того приложил усилия, чтобы остаться активным в жизни – получил юридическое образование и до сих пор был практикующим юристом, а также получил черный пояс по айкидо.
«Как человек со зрительной инвалидностью, он по собственному опыту знает о вызовах, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, поэтому равные возможности будут для него приоритетным вопросом. Он присоединился к «Тисе» в 2024 году, а на выборах 12 апреля победил как индивидуальный кандидат в округе Чепель», – отметил Мадьяр.