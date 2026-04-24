Ученые опровергли стереотип о «качках» 7 24.04.2026, 15:30

1,380

Исследование показало, что накаченные мужчины не глупее остальных.

Стереотип о низком уровне интеллекта у бодибилдеров складывался десятилетиями. Можно сказать, что все началось в 1920-е годы в США, когда особой популярностью пользовались студенческие соревнования. Топовые вузы страны продвигали идеал всестороннего развития, в том числе и физического, но в то же время считали академические достижения главным маркером статуса. Так постепенно начало формироваться мнение, что студенты, достигшие выдающихся результатов в спорте, уделяют меньше внимания учебе и интеллектуальному развитию, и наоборот, пишет techinsider.

Однако развитие этот стереотип получил позднее, в 1950–1960-е годы, с ростом популярности бодибилдинга. Массовая культура начала тиражировать образ «качка» как человека, который больше полагается на силу, чем на ум. В кино, комиксах и на телевидении бодибилдеры часто изображались как простоватые, прямолинейные персонажи, не склонные к рефлексии или сложным рассуждениям.

Согласно исследованию 2015 года, мнение о том, что спортсмены «недалеки», все еще было распространено. Но теперь новая работа американских ученых направлена на то, чтобы его опровергнуть.

Для проведения исследования команда Оклендского университета набрала 41 мужчину в возрасте от 18 до 34 лет. Каждый участник прошел серию тестов для определения уровня интеллекта, прошел тест на силу хвата, сообщил свои физические параметры (рост, вес, обхват живота), также ответил на несколько вопросов относительно их сексуальной жизни. Помимо этого, специалисты рассчитали соотношение ширины плеч и бедер каждого добровольца, разделив ширину плеч на ширину бедер.

Чем выше это соотношение, тем более V-образную форму имеет торс мужчины и тем более мускулистым он выглядит.

Анализ всех данных показал положительную корреляцию между подвижным интеллектом и физическими показателями: сила хвата была напрямую связана с высоким уровнем интеллекта. Кроме того, исследование выявило отрицательную связь между уровнем интеллекта и беспорядочными половыми связями.

Следовательно, мужчины с более высоким интеллектом чаще ориентированы на долгосрочные моногамные отношения, нежели на многочисленные случайные связи.

Что касается связи между высоким интеллектом и силой, то, как предполагают ученые, одни и те же биологические механизмы могут одновременно влиять и на когнитивные способности, и на физическое развитие. Таким образом, генетика играет ключевую роль, и благоприятный генетический фон может проявляться в различных аспектах, включая интеллект и телосложение.

Впрочем, авторы работы подчеркивают ограничения исследования: выборка была небольшой, а все участники — студенты одного региона США. Результаты требуют дальнейшей проверки на более широкой и разнообразной аудитории.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com