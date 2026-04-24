24 апреля 2026, пятница, 19:28
Некоторые белорусы будут подавать документы на польскую визу по-новому

  • 24.04.2026, 15:43
  • 2,912
Без предварительной регистрации.

Белорусы старше 60 лет, которые оформляют польские визы по приглашению детей или внуков — граждан Польши, с 4 мая будут записываться на подачу документов через электронную почту. Об этом сообщили в посольстве Польши в Минске.

Для этого необходимо без предварительной регистрации отправить запрос на адрес консульского отдела: mińsk.wk.wizy@msz.gov.pl.

В теме письма нужно указать: «Zaproszenie UW 60+». К письму следует приложить копию приглашения, зарегистрированного в воеводстве, а также указать полные контактные данные, включая номер телефона.

После рассмотрения заявки заявителю назначат дату и время визита в один из визовых центров в Минске, Гомеле, Могилеве или Витебске — в зависимости от места проживания.

В посольстве подчеркнули, что неполные заявки, без необходимых документов и информации, рассматриваться не будут. Также предупреждается, что при неявке в назначенное время повторная запись по этой льготной процедуре будет невозможна.

Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана Петр Олещук