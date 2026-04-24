24 апреля 2026, пятница, 19:26
Трамп нарвался на жесткий ответ Индии

  24.04.2026, 14:05
Дональд Трамп

Заметка президента США в Truth Social вызвала бурную реакцию.

В Индии жестко прошлись по президенту США Дональду Трампу, который в своем посте назвал страну «адской дырой».

Об этом сообщает The Guardian.

В среду, 22 апреля, Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social стенограмму высказываний ведущего консервативного подкаста Майкла Сэвиджа. В документе осуждалось конституционное право США на гражданство для всех, кто родился в стране.

В публикации индийских иммигрантов в технологической отрасли обвиняли в том, что они не нанимают белых американцев, которые родились в стране. Также ошибочно утверждалось, что иммигранты из Индии плохо владеют английским языком.

«Ребенок здесь сразу получает гражданство, а затем они привозят сюда всю семью из Китая, Индии или какой-то другой адской дыры на этой планете», - говорится в заметке Трампа.

Трамп подливает масла в «огонь ненависти»

Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что эти замечания были необоснованными и неуместными.

«Эти замечания явно необоснованные и неуместные. Они, безусловно, не отражают реальности индийско-американских отношений, которые издавна основываются на взаимном уважении и общих интересах», - подчеркнул он.

Конгрессмен Ами Бера, демократ, чьи родители являются индийскими иммигрантами, назвал сообщение Трампа «оскорбительным, невежественным и недостойным должности, которую он занимает».

«Президенту Трампу, который родился в состоятельной и привилегированной семье, никогда не приходилось сталкиваться с такими трудностями, с которыми сталкиваются многие семьи иммигрантов», - подчеркнул он.

Правозащитная организация Hindu American Foundation заявила, что ее встревожила эта «ненавистническая, расистская тирада».

«Поддержка подобных высказываний президентом США лишь подольет масла в огонь ненависти и поставит под угрозу наши сообщества в то время, когда ксенофобия и расизм и без того достигли беспрецедентного уровня», - говорится в ее заявлении.

