ЕС начинает переговоры о вступлении Украины 4 24.04.2026, 14:43

Созданы условия для того, чтобы стартовал первый этап процесса.

Предварительные условия для того, чтобы начать первый этап процесса вступления Украины в ЕС, созданы, согласились европейские лидеры на саммите в четверг ан Кипре. Они договорились, что первые предметные переговоры могут начаться в ближайшие недели и месяцы, сообщил Bloomberg представитель ЕС.

Участвовавший во встрече Владимир Зеленский выглядел веселее, чем в последние несколько месяцев, отметил в разговоре с Politico дипломат, присутствовавший на части обсуждений. После того, как Венгрия и Словакия отозвали свои вето, ЕС вчера одобрил выделение Украине кредита на 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России. Однако какие-либо обязательства относительно даты вступления Украины по-прежнему отсутствуют, отмечает Bloomberg.

Киев бы хотел, чтобы это произошло в 2027 году. Зеленский заявил, что его страна заслуживает «полноправного» участия, отвергнув альтернативные предложения, включая идеи Германии и Франции о своего рода ассоциированном членстве. Оно предусматривает постепенное включение Украины в общеевропейские процессы, причем поначалу она не будет иметь права голоса и возможности получать деньги из общего бюджета ЕС, в том числе на сельскохозяйственные субсидии.

Украинские чиновники настаивают на скорейшем полноправном членстве и готовы ради этого поначалу отказаться от участия в ряде программ, включая сельскохозяйственную. Зеленский заявил перед прибытием на Кипр: «Украине не нужно символическое членство в ЕС. Украина защищает себя и, без сомнения, защищает и Европу».

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул важность подхода к расширению, основанного на поэтапных «достижениях» страны-кандидата. Позднее, после встречи с Зеленским, он написал в X, что считает 2030 год «ориентировочной датой» принятия Украины в союз.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за «ускорение» процесса вступления, но лидер Хорватии Андрей Пленкович заявил о нереальности ожиданий Киева, что это произойдет 1 января 2027 года. Хорватия, которая стала последним членом блока в 2013 году, «сделала это относительно быстро», и все равно на переговоры ушло шесть лет, отметил Пленкович (а с учетом предварительных обсуждений – целое десятилетие).

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что важна конкретика:

«Важно предоставить Украине и Молдове четкий график».

Раньше лидеры, выступающие против вхождения Украины в ЕС, фактически прятались за спиной венгерского премьера Виктора Орбана, открыто декларировавшего свое несогласие, но теперь они больше не смогут этого делать, сказал Politico чиновник ЕС, принимающий активное участие в переговорах.

