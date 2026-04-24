«Сметана стоит месяц, минский хлеб привозят раз в неделю» 4 24.04.2026, 14:36

Правда о белорусской провинции.

Жительница небольшого белорусского города под ником vikamalushitskaya рассказала о нем в Threads, заметил сайт Charter97.org.

«Я с 18 лет мечтаю накопить на свое жилье, — пишет она. — Я люблю свою страну. Очень сильно люблю, но когда в моем городе сметана стоит месяц, хлеб минский привозят раз в неделю и не купить, потому что заказывают мало, видишь пустые полки и стоишь в очереди с пенсионерами, которые могут тебя упрекнуть, что забрала последнюю буханку минского хлеба — это дно. Мне очень нравится Могилев.

В Могилеве уровень жизни гораздо выше и сам город развивается. Да, я живу на инвалидную пенсию и денег хватает на еду и необходимое, лекарства, зарабатываю немного в любимой творческой организации. Иногда получается подработать, если просят. Буду пытаться искать вторую работу, хотя прошлые попытки оказались провальными».

Автор поста говорит о «безнадежной» ситуации в белорусской провинции:

«В тоже время живя такую жизнь я ощущаю безнадежность, потому что нужно что-то менять, а я пока не в силах повлиять на ситуацию. Надеяться могу только на себя. Мамуля работает в Минске, и я обожаю приезжать к ней. У нее общежитие от работы и это временно т.к. возраст. В общем, наболело».

