Премьер-министр Эстонии призвал к полноправному членству Украины в ЕС 24.04.2026, 13:01

1,046

Кристен Михал

Фото: Nicolas Tucat, AFP

Другого пути нет.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Украина должна стать полноправным членом Европейского союза, подчеркнув, что альтернатив этому нет. Его заявление прозвучало накануне саммита лидеров ЕС на Кипре, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Михала, старт переговоров о вступлении — лишь первый шаг, тогда как конечной целью должно оставаться полное членство Украины в союзе. Он отметил, что любые компромиссные или упрощенные форматы не могут рассматриваться как полноценная замена.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал эту позицию, заявив, что страна заслуживает полного статуса в ЕС. Он подчеркнул, что Киев не намерен обсуждать «символическое членство», добавив, что защита Украины от российского вторжения одновременно является защитой всей Европы.

На этом фоне Евросоюз разблокировал кредиты для Украины на сумму 90 млрд евро после того, как Венгрия сняла вето. Это позволит ускорить финансовую помощь Киеву и активизировать процесс интеграции.

Кроме того, в ЕС готовится новый пакет санкций против России. Эстония предлагает включить в него ограничения на морские услуги, включая страхование и перевозки, чтобы усилить давление на так называемый «теневой флот».

В Брюсселе и Киеве рассчитывают ускорить оценку соответствия Украины критериям вступления, что может приблизить страну к долгожданному членству в ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com