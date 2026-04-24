В центре битвы за Ормуз

  • Петр Чернышов
  • 24.04.2026, 14:33
У Трампа еще есть шесть месяцев.

Сидя на своем экспертном диване, открываю ленту новостей. И там опять все пишут: Ормузский пролив перекрыли, цена на нефть летит в космос, а мир разваливается.

И тут настоящий диванный эксперт задаст один неудобный вопрос: а точно ли нефть — это что-то такое редкое и незаменимое, или мы опять путаем геополитику с экономикой?

Начнем с простого.

Мир съедает примерно 100 миллионов баррелей нефти в день. Из них страны Персидского залива дают где-то 25%. Звучит страшно, правда?

А теперь добавим немного контекста. США качают ~13 млн баррелей в день. Саудовская Аравия — еще ~9−10 млн. Россия — примерно столько же. А еще есть Канада, Бразилия, Норвегия, Ирак, ОАЭ — это еще десятки миллионов в сумме. Важно — Иран вообще не входит в ТОП-лист!

Нефть — не дефицитный товар. Это же не микрочипы, которые умеет делать только TSMC на Тайване и еще пара их друзей. Это продукт, который при высокой цене начинают доставать из-под земли ВСЕ.

И вот тут начинается самое неприятное для стран Залива.

Они сейчас боятся не того, что свою нефть не продадут сегодня. Они в ужасе от того, что их заменят завтра. Потому что нефтяной рынок — это такая себе очередь из разных поставщиков. Не смог поставлять ты — зашел следующий. Бизнес есть бизнес. Если часть нефти с рынка вдруг исчезает, рынок не впадает в депрессию. Он начинает зарабатывать деньги.

США со своей сланцевой нефтью могут добавить до 2 млн баррелей в день за считанные месяцы. Бразилия и шельфы — еще до миллиона. За ней — Норвегия. Аргентина наращивает свою Vaca Muerta. А Венесуэла вообще сидит как джокер в рукаве с потенциалом до +2 млн. Короче, рынок способен спокойно компенсировать несколько миллионов баррелей в течение года. Просто потому, что при $100 за баррель нефть становится слишком привлекательной, чтобы ее не качать.

Теперь об излюбленной страшилке экспертов — Ормузском проливе. Через него действительно проходит около 20% мировой нефти. Но есть нюанс.

Во-первых, факт ее перекрытия — это уже не экономика, это война уровня «всем приготовиться к Третьей мировой». И очень плохо от этой блокады, прежде всего, Китаю и Индии.

Во-вторых, даже без фантазий: У Саудовской Аравии есть труба до Красного моря (~5 млн баррелей/день). У ОАЭ есть обходной маршрут (~1.5 млн). У Ирака есть выход через Турцию.

То есть уже сейчас 7 млн баррелей могут идти в обход Ормуза. Поэтому после этих фактов — «конец света» превращается в… просто очень дорогую логистическую проблему. И очевидно, что богатые арабские производители нефти сейчас не сидят в отчаянии, как Европа, а спешно готовятся строить трубопроводы везде, где это только возможно. Просто нам об этом не говорят.

А теперь мой любимый момент, о котором почти никто не говорит. Иран.

Все активно обсуждают, как он будет продавать нефть. Но есть гораздо более неудобный вопрос: а где он ее будет хранить в условиях блокады?

Если экспорт падает, резервуары быстро заполняются. Танкеры превращаются в плавучие склады. Через пару недель начинается самое интересное: надо останавливать добычу, скважины начинают деградировать. Часть из них потом можно просто не вернуть в работу.

На фоне всего этого все продолжают паниковать о $100 за баррель. Хотя если посмотреть на последние 20 лет — мы уже жили с такой нефтью. В 2008-м. В 2011—2014 годах (очень долго жили!). В 2022-м — после нападения России на Украину.

Мир не развалился. Он просто немного подорожал.

И вот тут появляется самая приземленная переменная всей этой геополитики. В ноябре — выборы в конгресс США. А значит, главная цель любой администрации звучит не как «стабилизировать Ближний Восток», а как «сделать так, чтобы цена на АЗС не выглядела как повод сменить власть».

Потому что обычный избиратель не читает умные отчеты Международного энергетического агентства. И мои мудрые посты с дивана он тоже не читает (вот это уже отвратительно!). Он смотрит на цифру на колонке. Он простой американский избиратель — не знает, где Иран или Украина?

Так вот, у Трампа еще есть 6 месяцев, чтобы его успокоить. А если вдруг не успеет — просто запретит экспорт нефти из США. Напомню: до расцвета сланцевой нефти и газа в Америке именно так и было — экспорт нефти был запрещен. Тогда цены на бензин в США мгновенно вернутся к прежним значениям — Соединенные Штаты полностью обеспечивают себя нефтью сами. Всему остальному миру будет очень плохо, но это же Трамп!

А вот как Иран проживет хотя бы месяц не продав ни одного барреля нефти — вот это очень драматический вопрос!

На моем диване вся эта история выглядит как большая геополитическая драма. Но если убрать эмоции, остается простая картина: нефти в мире полно, игроков еще больше, замещение работает, логистика решает, а политика всей этой конструкцией управляет.

И где-то в центре этой битвы за Ормуз сидит обычный водитель в США, который и решает результаты выборов, глядя на цену бензина.

Петр Чернышов, «Фейсбук»

