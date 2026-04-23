Зеленский: Украине нужно полное, а не символическое членство в ЕС 8 23.04.2026, 21:37

Украина заслуживает полноправного членства в союзе европейских стран.

После того как кредит Украине в размере 90 миллиардов евро и новый пакет санкций против России были разблокированы и наконец одобрены, внимание участников неформального саммита на Кипре быстро переключилось на давнее вето Венгрии на вступление Киева в ЕС - в надежде использовать политический импульс в Будапеште, где готовится к вступлению в должность новое правительство.

Однако Владимир Зеленский настаивает на том, что Украине необходимо полное членство, а не частичное.

Общаясь с журналистами в президентском WhatsApp-чате по пути на Кипр, Зеленский отверг идею частичного членства Украины в Евросоюзе, заявив, что «Украине не нужно символическое членство в ЕС».

«Украина защищает себя и, безусловно, защищает Европу. И она защищает Европу не символически - там действительно гибнут люди».

По его словам, Украина защищает «общие европейские ценности» и поэтому считает, что страна заслуживает полноправного членства в союзе европейских стран.

Он признал, что на «разных уровнях» ведутся дискуссии относительно «различных возможных форматов членства Украины в ЕС».

«Я хочу поблагодарить всех наших партнеров, всех лидеров Европейского союза: Германию, Францию, Польшу, Румынию и все страны, которые действительно поддерживают ускоренное членство Украины в Европейском союзе и ищут пути его ускорения. Но здесь я хотел бы сказать: давайте будем справедливыми».

«Я хотел бы предупредить, прежде всего, наши украинские институты: пожалуйста, не ищите символического членства в ЕС для Украины. Я это не поддерживаю. Народ не поддерживает это. Самое главное - это наши люди. У нас уже было достаточно символических союзов - Будапештский меморандум, символические гарантии безопасности, НАТО, символический путь в НАТО. Мы заслуживаем полноценного членства в различных союзах и, конечно, в Европейском союзе».

Вступление Украины в ЕС застопорилось с июля 2024 года, когда Венгрия приняла председательство в Совете Евросоюза на шесть месяцев и дала понять, что Киев не откроет ни одного переговорного блока во время ротации.

С тех пор уходящий премьер-министр Виктор Орбан продолжал блокировать открытие кластеров, заведя процесс в тупик.

В совместном заявлении с Зеленским и председателем Еврокомиссии по прибытии на саммит на Кипре президент Европейского совета Антониу Кошта сказал, что, разблокировав кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины и введя новый пакет санкций против России, ЕС сделал «два очень важных шага для достижения справедливого и прочного мира в Украине».

