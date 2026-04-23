В Беларуси произошло три лесных пожара
- 23.04.2026, 22:10
Из-за обрыва ЛЭП от сильного ветра.
Три лесных пожара произошло 23 апреля из-за обрыва линий электропередачи от сильного ветра, следует из сообщения Министерства лесного хозяйства.
«Например, в Глусском лесхозе произошло два данных факта, еще один зафиксирован в Лельчицком лесхозе», — говорится в кратком пресс-релизе.
Подчеркивается, что «благодаря оперативному реагированию сотрудников гослесохраны не было допущено распространения огня».
На 23 апреля Белгидромет прогнозировал сильный северо-западный и северный ветер.