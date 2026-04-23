закрыть
23 апреля 2026, четверг, 23:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси произошло три лесных пожара

  • 23.04.2026, 22:10
Иллюстрационное фото

Из-за обрыва ЛЭП от сильного ветра.

Три лесных пожара произошло 23 апреля из-за обрыва линий электропередачи от сильного ветра, следует из сообщения Министерства лесного хозяйства.

«Например, в Глусском лесхозе произошло два данных факта, еще один зафиксирован в Лельчицком лесхозе», — говорится в кратком пресс-релизе.

Подчеркивается, что «благодаря оперативному реагированию сотрудников гослесохраны не было допущено распространения огня».

На 23 апреля Белгидромет прогнозировал сильный северо-западный и северный ветер.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

