23 апреля 2026, четверг, 23:10
Француз выиграл $34 000 на погодных ставках

  23.04.2026, 22:28
Для победы ему пришлось нагреть термометр феном.

Француз выиграл $34 000, делая ставки на погоду с помощью устройства для ухода за волосами. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Мужчина сделал ставку на то, что 15 апреля максимальная дневная температура в Париже будет +22°C градуса, хотя по прогнозам ожидалось около +18°C. Журналисты пишут, что того, чтобы выиграть, француз приехал в аэропорт имени Шарля де Голля, подошел к датчику температуры и нагрел его феном для волос до +22°C.

В итоге мужчина выиграл $34 000.

Аналогичную ситуацию зафиксировали 15 апреля, когда температура воздуха во второй половине дня достигла +18,8°C, затем начала снижаться, а потом за 12 минут резко подскочила до +21,9°C. В результате один из трейдеров заработал более $21 000, поставив на то, что температура +18 °C не будет самой высокой в этот день.

Позднее технические специалисты изучили данные с датчиков погоды и осмотрели метеостанцию, после чего метеослужба направила в полицию аэропорта жалобу на вмешательство в работу автоматизированной системы обработки данных.

Bloomberg пишет, что столь необычные погодные показания были отмечены на фоне активных ставок на Polymarket, где делались ставки на ежедневные максимальные температуры, и в общей сложности на погодные колебания было сделано ставок на сумму около $1,4 млн.

