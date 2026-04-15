Кремль струхнул4
- Александр Невзоров
- 15.04.2026, 13:51
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Начались самоубийственные дерганья.
Путину, конечно, далеко до Трампа.
Американец — истинная Годзилла, не обремененная условностями и рефлексией. Дональд умеет безумствовать не оглядываясь ни на кого.
Трамп с одинаковым аппетитом жрет небоскребы, континенты, пиццу и президентов.
Да еще и отсыпает щедрые чаевые доставщикам этих радостей.
А у кремлевского упыря к садизму намешана подколодность и мерзкая достоевщина. В сочетании с лживостью и трусостью, отрава, конечно получается, но уж очень гадкая на вкус.
Нет трамповой широты и шарма, который так украшает диктаторов.
Сейчас все это аукается тем, что Путин внезапно начал ундулировать с «Телеграмом».
В Кремле решили притормозить с блокировками интернета — это связано с падением рейтинга власти.
Как сообщает Bloomberg, ограничения решили замедлить из-за недовольства общества.
Да, Кремль струхнул, его крупно колбасит от потери упырем нескольких процентов драгоценного рейтинга.
Поэтому началась дерготня и торможение полной блокировки.
Это менжевание самоубийственно: с живым «Телеграмом» построить нормальную, кровавую диктатуру абсолютно невозможно.
Забавен, конечно и народец. Он не отдает себе никакого отчета в том, насколько сильно его боится обитатель склепа под рубиновыми звездами.
Александр Невзоров, «Телеграм»