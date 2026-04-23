Турецкий политик взорвал интернет своими пышными усами 2 23.04.2026, 22:06

Фотофакт.

Глава районной ячейки партии «Хузур» в турецком городе Карлиова Орхан Авджи внезапно стал мировой интернет-сенсацией. И вовсе не из-за своих политических решений или заявлений.

Все дело в его внешности. А точнее – в усах.

О необычной популярности, которая обрушилась на турецкого политика, пишет Daily Star.

Все началось с обычного, на первый взгляд, события. Орхан Авджи получил должность главы районной ячейки партии «Хузур».

Такая новость вряд ли привлекла бы широкое внимание. Однако после назначения городская газета опубликовала его официальный портрет, и именно он неожиданно стал вирусным.

Все внимание пользователей привлекли внушительные, густые усы политика, которые почти полностью скрывают линию губ. Их тут же начали активно обсуждать и шутить на эту тему.

Пользователи не сдерживали фантазию. Одни писали, что в этом случае усы «вырастили человека», а не наоборот. Другие шутили, что это не у Авджи есть усы, а у усов есть он.

Многие сравнивали образ политика с Фредди Меркьюри – легендарным фронтменом Queen. Поводом стали старые фотографии Орхана, которые появились в сети: на них он выглядит иначе, и сходство, по мнению пользователей, заметно сильнее.

Нашлись и те, кто вспомнил о популярной в Турции пересадке волос: мол, без помощи специалистов тут явно не обошлось.

Часть пользователей обратила внимание на бытовые детали. «Я просто знаю, что ему приходится нелегко каждый раз, когда он ест», – написал один из комментаторов.

Были, конечно, и восторженные реакции. Люди писали, что с такими усами можно добиться чего угодно и даже управлять страной в одиночку.

