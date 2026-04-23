«Я здесь как солдат»: принц Гарри в Киеве обратился к Путину 6 23.04.2026, 21:53

Прозвучало также послание для «американского руководства».

Принц Гарри во время неанонсированного визита в Киев обратился к президенту США Дональду Трампу и российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить войну против Украины. Герцог Сассекский выступил на Киевском форуме по безопасности, где призвал мир не игнорировать войну.

Он выступал в Киеве в начале необъявленного визита, во время которого встретился с военными руководителями и с военными, которые получили серьезные ранения в конфликте. Принц также заявил, что он «здесь не как политик», сообщили ITV News 23 апреля.

Герцога Сассекского пригласили выступить с основной речью на 18-том Киевском форуме по безопасности, тема которого в 2026 году — «Мрак или рассвет: есть ли свет впереди?». Принц Гарри обратился к Путину, сказав что «еще есть время, чтобы остановить эту войну».

«В течение многих лет этой войны, с огромными потерями и ограниченными достижениями, становится все очевиднее, что этот путь не предлагает победителя — только большие потери. Президент Путин, ни одна страна не получает выгоды от постоянных потерь жизней, которые мы наблюдаем», — сказал Гарри кремлевскому руководителю.

Он произнес речь через несколько часов после того, как сошел с ночного поезда из Польши и прибыл на центральный вокзал Киева в 8 утра.

Принц не упомянул имя Дональда Трампа, но сказал, что имеет послание для «американского руководства». Гарри сказал, что США играют «исключительную роль» в этом конфликте, поскольку, когда Украина согласилась отказаться от своего ядерного оружия, Америка обязалась защищать границы Украины и ее суверенитет.

«Это момент для американского лидерства, момент для Америки, чтобы показать, что она может выполнять свои обязательства по международным договорам — не из милосердия, а из-за своей неизменной роли в глобальной безопасности и стратегической стабильности», — сказал Гарри администрации Трампа:

Гарри примет участие в работе фонда «Игры непокоренных», который он основал после увольнения из британской армии. Также Гарри планирует ознакомиться с деятельностью благотворительной организации по разминированию The Halo Trust, которая имеет для него особое значение, ведь его мать сотрудничала с ней в Анголе незадолго до своей смерти.

В 1997 году в Анголе его мать заявила перед камерами, что она «не политическая фигура», а «гуманитарная». Принцессу Диану сняли на видео, где она шла по расчищенному минному полю в бронежилете и забрале. Гарри повторил слова своей матери в своей речи на конференции по безопасности.

«Я здесь не как политик. Я здесь как солдат, который понимает служение, как гуманист, который видел цену конфликта, и как друг Украины, который считает, что мир не должен привыкать к этой войне или становиться равнодушным к ее последствиям», — сказал он.

Напомним, что принц Гарри 23 апреля 2026 года прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Он приехал ночным поездом и заявил, что хочет напомнить миру о войне в Украине и поддержать украинцев.

