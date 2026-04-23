Евросоюз впервые ввел санкции против Кыргызстана 1 23.04.2026, 22:16

За помощь России.

Кыргызстан стал первой республикой бывшего СССР, попавшей под европейские ограничительные меры за помощь России. В рамках 20-го пакета санкций, который ЕС утвердил в четверг, против Кыргызстана был задействован механизм наказания за нарушение санкций (anti-circumvention tool), который Брюссель ввел в прошлом году.

Как следует из материалов Еврокомиссии, отныне в Кыргызстан полностью запрещен экспорт европейских станков с числовым программным управлением (ЧПУ), а также телеком-оборудования, включая маршрутизаторы и коммутационную технику.

Решение принято в связи с тем, что «существует высокий риск реэкспорта этой продукции в России», подчеркивает ЕК в релизе, добавляя, что торговые данные показали «существенный рост» поставок в РФ через Кыргызстан высокоприоритетных товаров.

Входящий в ЕАЭС и военный блок Кремля ОДКБ, Кыргызстан после начала войны в Украине стал одним из ключевых хабов, через который в Россию поставлялись подсанкционные товары из Европы.

По подсчетам Brookings Institution, экспорт из Эстонии в Кыргызстан взлетел на 10000%, из Финляндии — на 3100%, из Польши и Греции — на 2200% и 2100% соответственно, из Норвегии, Великобритании, Германии и Чехии — больше чем на 1000%. По сути «Кыргызстан стал главным направлением европейского экспорта, который в конечном итоге оказывался в России», писал экономист Brookings Institution Робин Брукс.

Также в Кыргызстане в прошлом году заработала криптобиржа Grinex, на которой единственной торгуемой валютой является привязанный к рублю стейблкоин A7A5. Запущенный оборонным Промсвязьбанком и молдавским банкиром Ильем Шором, A7A5 стал инструментом для трансграничных расчетов в условиях санкций. На начало 2026 года его оборот достиг $100 млрд.

ЗАО TengriCoin, зарегистрированное в Бишкеке, через которое, по европейским данным идет торговля стейблкоином, также включено в «черные списки» ЕС. Одновременно под санкции попали два киргизских банка — «Керемет Банк» и «Капитал Банк».

Также в 20-пакет санкций, который Евросоюз готовил с конца прошлого года, попали компании из Казахстана, Китая, Беларуси, Турции, Узбекистана и ОАЭ. В «черные списки» ЕС попали еще 46 танкеров российского «теневого флота», 12 российских НПЗ, дочерние структуры «Газпрома» и «Роснефти», а также 20 банков, с которыми теперь полностью запрещены любые транзакции. Среди них — кредитные организации, входящие в топ-50 в РФ по размеру активов: Почта-банк, Металлинвестбанк, «Русский стандарт», Уральский банк реконструкции и развития и «Вайлдбериз Банк».

