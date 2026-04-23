Пашинян сообщил о втором шансе от супруги 23.04.2026, 23:30

Премьер Армении выразил надежду на воссоединение с супругой после разрыва отношений.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, предположительно, помирился с женой Анной Акопян — 19 апреля семейная пара вместе появилась на публике после новостей о расставании.

Во время пресс-конференции 23 апреля Пашинян заявил, что работает над восстановлением отношений и «прилагает усилия», чтобы снова быть вместе с супругой.

«Когда Анна объявила об этом разводе, я заявил, что уважаю это решение, но я не заявлял, что согласен с ним. Естественно, исходя из этой логики, я прилагал усилия, <...> и я рад, что оно (воссоединение. — Прим.) происходит, и я рад, что у меня есть еще один шанс сохранить нашу семью», — заявил Пашинян.

17 апреля супруга Пашиняна сообщила в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о завершении их гражданского брака. Она призвала проявлять сдержанность и корректность при обсуждении этой темы. Причину разрыва женщина раскрывать не стала.

Никол Пашинян и Анна Акопян состояли в отношениях с 1990-х годов. Они познакомились во время учебы в Ереванском государственном университете. Свой брак пара официально не зарегистрировала — их союз носил гражданский характер. У Пашиняна и Акопян четверо детей.

Пашинян объяснял, что не женился на Акопян, поскольку хотел «защитить семью». По словам политика, в 90-х годах, будучи оппозиционером, он ожидал задержания и конфискации имущества, поэтому оформил совместно приобретенную квартиру на имя Анны, чтобы «у детей было жилье».

