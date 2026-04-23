Высшие чиновники Ирана выступили с единым обращением 23.04.2026, 23:46

Заявление появилось на фоне сообщений о расколе внутри страны.

Иранское руководство выступило с общим обращением, в котором заявило о единстве нации и правительства на фоне сообщений о расколе внутри страны.

Одинаковое по смыслу обращение появилось почти одновременно в соцсетях высших чиновников.

«В Иране нет ни радикалов, ни умеренных; мы все «иранцы» и «революционеры», и благодаря железному единству нации и правительства, при полном подчинении верховному лидеру революции, мы заставим агрессора раскаяться в своих деяниях», — говорится в заявлении в X, опубликованном президентом Ирана Масудом Пезешкианом и спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом. «Один Бог, одна нация, один лидер и один путь; этот путь — путь к победе нашего дорогого Ирана, более ценной, чем жизнь», — подчеркнули они.

Глава иранского МИДа Аббас Арагчи в X также отметил, что государственные институты республики продолжают выступать единым фронтом. «Поле боя и дипломатия — это полностью скоординированные фронты в одной и той же войне», — заверил он. Иранцы сегодня едины, как никогда, подчеркнул министр.

