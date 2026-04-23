ЕС впервые ввел санкции против китайской госкомпании из-за Лукашенко
- 23.04.2026, 22:38
Китайский концерн обвиняют в участии в производстве белорусской военной продукции.
Евросоюз, вводя новые ограничения против Белоруссии в рамках 20-го пакета санкций, впервые применил санкции к китайской компании. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
«Впервые в рамках режима санкций в отношении Беларуси санкции введены в отношении китайской государственной компании», — отметили в совете.
Как указано в заявлении, меры направлены против китайского госконцерна: его обвиняют в участии в производстве белорусской военной продукции.