ЕС впервые ввел санкции против китайской госкомпании из-за Лукашенко 23.04.2026, 22:38

Китайский концерн обвиняют в участии в производстве белорусской военной продукции.

Евросоюз, вводя новые ограничения против Белоруссии в рамках 20-го пакета санкций, впервые применил санкции к китайской компании. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

«Впервые в рамках режима санкций в отношении Беларуси санкции введены в отношении китайской государственной компании», — отметили в совете.

Как указано в заявлении, меры направлены против китайского госконцерна: его обвиняют в участии в производстве белорусской военной продукции.

