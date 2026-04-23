23 апреля 2026, четверг, 23:10
В Жодино девушка попала под поезд

1
  • 23.04.2026, 21:48
  • 2,628
В Жодино девушка попала под поезд

Ей было 25 лет.

Под колеса поезда в Жодино попала девушка 25 лет, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия случилась днем в четверг, 23 апреля.

Следователи установили, что девушка переходила пути перед движущимся составом.

В СК подчеркнули, что машинист заметил пешехода: «Предпринял все возможные меры для предотвращения происшествия: незамедлительно подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Несмотря на это, избежать наезда не удалось».

Следователи и эксперты провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и назначили исследования.

Далее проверку проведут в Жодинском городском отделе СК. Особое внимание уделят причинам и условиям трагедии.

