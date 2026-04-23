В Жодино девушка попала под поезд 1 23.04.2026, 21:48

2,628

Ей было 25 лет.

Под колеса поезда в Жодино попала девушка 25 лет, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия случилась днем в четверг, 23 апреля.

Следователи установили, что девушка переходила пути перед движущимся составом.

В СК подчеркнули, что машинист заметил пешехода: «Предпринял все возможные меры для предотвращения происшествия: незамедлительно подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Несмотря на это, избежать наезда не удалось».

Следователи и эксперты провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и назначили исследования.

Далее проверку проведут в Жодинском городском отделе СК. Особое внимание уделят причинам и условиям трагедии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com