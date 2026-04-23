Макрон назвал кредит ЕС Украине важным сигналом решимости
- 23.04.2026, 22:55
Евросоюз начал письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Киева.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение Европейского Союза о предоставлении Украине кредита является важным сигналом поддержки и продолжения совместного сотрудничества.
Об этом говорится в его посте в соцсети X.
Заявления французского лидера прозвучали на фоне принятия ЕС нового финансового пакета помощи Украине и усиления санкционного давления на Россию.
Макрон подчеркнул, что кредит для Украины демонстрирует долгосрочную приверженность Европейского Союза поддержке Киева. Он также отметил принятие 20-го пакета санкций против России как дополнительный инструмент давления.
Французский президент подчеркнул, что европейская поддержка не ослабевает и остается стабильной, несмотря на затянувшуюся войну.
«Я приветствую предоставление кредита ЕС Украине, что является очень сильным сигналом нашей решимости продолжать сотрудничество с Украиной», — заявил Эмманюэль Макрон.
Отдельно Макрон сообщил о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в кулуарах неформального заседания Европейского Совета на Кипре.
По его словам, стороны обсудили оборонное сотрудничество, усиление давления на российскую экономику и работу международной «Коалиции решительных».
Французский президент подчеркнул, что Европа и в дальнейшем будет выполнять взятые на себя обязательства перед Украиной.