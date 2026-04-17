Уроки для недоросля 10 Ирина Халип

17.04.2026, 22:39

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Ирина Халип

Орбан плохого не посоветует.

Виктор Орбан, конечно, порадовал в минувшие выходные. Признал поражение, поздравил победителя еще в 21.11, когда до оглашения официальных результатов выборов в Венгрии оставалось достаточно времени, и, конечно, пообещал работать и дальше на благо родной страны. Порадовал не только тем, что ушел без «синих пальцев», но и уроком, который случайно, не подозревая, преподнес оставшимся диктаторам. Нашему – в первую очередь.

Наш диктатор вообще с начала года находится в положении перестарка-второгодника (простите, тридцатидвухгодника, если быть точными), которому одуревшие от его вечного присутствия за партой педагоги решили преподать школьную программу ускоренно и сжато. В начале года он увидел, как друг Мадуро, окруженный вооруженной до зубов охраной, в один день оказывается в тюрьме другой страны, а охранники не понимают потом, что это на них нашло – не могли сопротивляться врагу, не могли и рукой пошевелить, будто наваждение какое-то. Потом оказывается, что наглухо спрятанный в бункере аятолла, до которого никаким терминаторам не добраться, внезапно за секунду превращается в мертвого и бессловесного. И хоть ты сто лет сиди за партой ввиду недостатка когнитивного потенциала, при таком наглядном изложении учебного материала уже должен понять, что для полного уничтожения всех бункеров вместе с их обитателями в Беларуси, которая в восемь раз меньше Ирана, хватит приблизительно одного вылета. Суровый, но необходимый урок. А теперь вот – Орбан, продемонстрировавший, что система, которую он выстраивал исключительно «под себя» шестнадцать лет, уничтожила его самого.

Орбан перекроил избирательную систему так, что из 199 депутатов парламента большинство – 103 – избираются в одномандатных округах. А те, в свою очередь, «нарезаны» таким образом, что больше всего мандатов распределяется по сельским округам, традиционно поддерживавшим партию «Фидес». То есть если в оппозиционном Будапеште нужно сто тысяч голосов для одного мандата (цифры условные, исключительно для объяснения принципа), то в сельском округе понадобится намного меньше. И все результаты таким образом были изначально немножко сфальсифицированы. Когда Орбан набирал меньше половины, на выходе он все равно получал 52-53 процента. И сейчас, когда маятник качнулся в другую сторону, та же система сыграла против него, одарив поражением. Это первый венгерский урок для Лукашенко: система, созданная тобой, однажды по тебе и ударит. Сделал ставку на силовиков – жди, что кто-нибудь из них объявит себя Пригожиным и пойдет на резиденцию.

Впрочем, можно и без силовиков обойтись – это уже второй венгерский урок. Следует просто вспомнить, кто такой Петер Мадьяр. А это, на минуточку, плоть от плоти Орбана. Он вступил в партию «Фидес» еще в 2002 году, но ни партийную, ни государственную карьеру выстроить не мог на протяжении двух десятилетий. Зато, будучи верным орбановцем и мужем успешной жены – министра юстиции, - менял время от времени незначительные, но вполне спокойные должности в разных государственных структурах, то есть был сыт и уверен в завтрашнем дне. А когда грянул скандал с тайными помилованиями, и жена Мадьяра (с которой он, впрочем, благоразумно успел развестись незадолго до скандала) ушла в отставку, он вовремя сориентировался и в качестве недавнего мужа большой начальницы и участницы коррупционного скандала пошел по эфирам и ютуб-каналам с разоблачениями системы изнутри – из супружеского будуара. Этого оказалось достаточно.

Взлет Мадьяра буквально за несколько месяцев – иллюстрация того, что любой мелкий чиновник из условных Микашевичей или Костюковичей может стать народным героем и национальным лидером, если в нужный момент откроет рот и начнет извергать разоблачения. Да хоть муж Кочановой, ей-богу. Не зря же в 2020 году белорусы говорили, что на этих выборах может победить даже лошадиная задница, настолько Лукашенко всех задолбал. Вот и Орбан – просто задолбал за 16 лет.

И, наконец, последний венгерский урок. Союзник в виде России, который остался последней надеждой Лукашенко (остальные союзники посыпались, как перезрелые плоды с дерева), - абсолютно призрачна. Еще и суток не прошло после венгерских выборов, а путинский пресс-секретарь Песков уже поспешил заявить, что Виктор Орбан никогда не был союзником России, и вообще это был диалог, а не дружба. Просто Путин отлично понимает язык силы и при малейшем риске утраты союзника забывает о клятвах в вечной дружбе и бежит заключать альянс с победителем. Так было и в Венесуэле, и в Иране, и в Сирии, и в Венгрии. (Домик в Ростове бежавшему бывшему другу он, конечно, с барского плеча пожаловать может. Но помочь – нет, ни за что.) Схема не сработала только с Украиной, потому что ее новая власть не была сильной и выглядела почти карикатурно. Путину казалось, что ее можно «силами одного воздушно-десантного полка» смахнуть со стола и заполучить территорию.

Но в Беларуси даже в 2020 году, когда Лукашенко болтался «на соплях», помощь Кремля вылилась лишь в отправку в Минск нескольких третьеразрядных пропагандистов, которым не хватало на опохмел. И ничего, кроме слова «ябатька», они не придумали. Спасибо за помощь, это было забавно. Так что и в будущем на Москву рассчитывать не стоит: как только Лукашенко свалится со стула, в Кремле разведут руками и пойдут договариваться с новой властью, а его, упавшего, объявят колхозником, который даже трактором управлять не может.

А он ведь действительно даже трактором – и то не может.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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