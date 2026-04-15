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Песков: Орбан никогда не был союзником России

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  • 15.04.2026, 20:15
  • 7,834
Песков: Орбан никогда не был союзником России
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина открестился от проигравшего выборы премьера Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан никогда не был союзником России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью IndiaToday, опубликовано в X.

Так Песков ответил на вопрос, потеряла ли Москва союзника после прошедших в Венгрии выборов.

«Он был союзником своего народа, народа Венгрии. И он служил своему народу довольно долго, много лет, и делал это очень-очень успешно», — сказал представитель российского диктатора.

Выборы в Венгрии состоялись 12 апреля, по итогам победила оппозиционная Орбану партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром.

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