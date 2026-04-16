Мадьяр готовит масштабный демонтаж системы Орбана 2 16.04.2026, 15:46

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Петер Мадьяр

Каким будет новый курс Будапешта?

Победивший на парламентских выборах в Венгрии оппозиционный лидер Петер Мадьяр обозначил масштабную программу реформ, направленных на борьбу с коррупцией, демонтажом наследия Виктора Орбана и снижением зависимости страны от России, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Партия «Тиса» получила более двух третей мест в парламенте, завершив 16-летнее правление Орбана и его партии «Фидес». Мадьяр, который пока не вступил в должность, уже заявил о намерении радикально обновить государственные институты.

Одним из первых шагов он назвал требование отставки президента Тамаша Шуйока, назначенного при Орбане. Новый лидер также намерен убрать из власти всех чиновников, которых он называет «опорами прежнего режима», включая возможность изменения конституции.

В числе ключевых реформ — борьба с коррупцией и восстановление доступа к замороженным средствам ЕС в размере почти 10 млрд евро. Для этого Мадьяр планирует вернуть Венгрию под юрисдикцию Европейской прокуратуры, что позволит расследовать злоупотребления предыдущей власти.

Отдельным направлением станет реформа СМИ. Он заявил о намерении реформировать государственные медиа, которые он считает инструментом пропаганды, и восстановить их независимость.

Во внешней политике новый курс предполагает постепенное снижение зависимости от российских энергоресурсов. Венгрия сейчас получает нефть и газ из России, а также участвует в совместных ядерных проектах. Мадьяр заявил о цели полного отказа от российского газа к 2035 году, хотя считает сроки ЕС по отказу к 2027 году нереалистичными для страны.

По мнению аналитиков, приход нового правительства может существенно изменить баланс внутри ЕС, ослабив позиции Москвы, которая ранее опиралась на Будапешт как на политического и экономического партнера внутри Евросоюза.

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