Во Франции массово похищают криптовалютчиков
- 24.04.2026, 1:14
С начала года зафиксировали 41 похищение.
С начала года во Франции зафиксировали 41 похищение или вторжение в дом, связанное с криптовалютой. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на данные местных правоохранителей.
«Во Франции в этом году зафиксировано 41 похищение людей, связанное с криптовалютой, что составляет примерно одно похищение каждые 2,5 дня», — пишет издание.
Преступники избивают жертв, пытают их и под угрозой насилия заставляют переводить цифровые активы. В одном из громких случаев соучредителю криптовалютной компании Ledger Дэвиду Балланду отрезали палец и отправили его сообщникам в качестве выкупа.
Специалисты в области кибербезопасности предупреждают, что организованные банды все чаще следят за публичными профилями в соцсетях, утечками данных и распорядком дня людей. Они охотятся не на технические уязвимости кошельков, а на самих владельцев.
Министр-делегат при МВД Франции Жан-Дидье Берже заявил, что вместе с главой ведомства Лораном Нуньесом готовится новый пакет мер по пресечению таких случаев. На специальной платформе по предотвращению насилия уже зарегистрировались тысячи человек, но число инцидентов продолжает расти.
Как пишет издание, в 2025 году в мире зафиксировали 72 подтвержденных случая физического принуждения владельцев криптовалют, что на 75% больше, чем годом ранее. Количество случаев с физическим насилием выросло на 250%.