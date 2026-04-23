23 апреля 2026, четверг, 23:04
Синоптики предупредили о ночных заморозках

  • 23.04.2026, 21:25
Температура опустится до -3°С.

Ночные заморозки ожидаются в конце рабочей недели. Об этом предупредил Белгидромет.

Ночью 24 апреля на большей части территории страны столбик термометра опустится до 0…-3°С.

25 апреля во многих районах Витебской области ожидаются заморозки до 0…-3°С.

По информации pogoda.by, в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +10°С по северу до +18°С по юго-западу.

В воскресенье будет преимущественно облачно. На большей части территории страны пройдут осадки, в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +2°С до +9°С.

Цугцванг Дмитрий Чернышев
Ошибка не отменена, а отложена Петр Олещук
Уроки для недоросля Ирина Халип
Кремль струхнул Александр Невзоров