Синоптики предупредили о ночных заморозках

Синоптики предупредили о ночных заморозках1
- 23.04.2026, 21:25
- 3,250
Температура опустится до -3°С.
Ночные заморозки ожидаются в конце рабочей недели. Об этом предупредил Белгидромет.
Ночью 24 апреля на большей части территории страны столбик термометра опустится до 0…-3°С.
25 апреля во многих районах Витебской области ожидаются заморозки до 0…-3°С.
По информации pogoda.by, в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +10°С по северу до +18°С по юго-западу.
В воскресенье будет преимущественно облачно. На большей части территории страны пройдут осадки, в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +2°С до +9°С.