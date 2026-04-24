Лукашенко заявил об «ужасе» в Гомельской области

Лукашенко заявил об «ужасе» в Гомельской области19
- 24.04.2026, 14:17
- 10,362
Правитель приехал в Мозырский район.
Лукашенко озвучил критику председателю Гомельской области во время поездки в регион, пишет БелТА.
Прибыв в Мозырский район правитель обратил внимание на ситуацию в лесном и сельском хозяйстве и отдельно в животноводстве.
В адрес животноводства прозвучала критика. Лукашенко указал председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко, что в этой отрасли дела обстоят гораздо хуже. Об этом свидетельствуют материалы проверок.
— Это называется ужас. Я понимаю, что в отдельных местах, понимаю, что они концентрируют негатив (материалы проверки. — прим.). Но это больше, чем уголовное дело, — сказал диктатор.