Лукашенко заявил об «ужасе» в Гомельской области

19
  24.04.2026, 14:17
  • 10,362
Правитель приехал в Мозырский район.

Лукашенко озвучил критику председателю Гомельской области во время поездки в регион, пишет БелТА.

Прибыв в Мозырский район правитель обратил внимание на ситуацию в лесном и сельском хозяйстве и отдельно в животноводстве.

В адрес животноводства прозвучала критика. Лукашенко указал председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко, что в этой отрасли дела обстоят гораздо хуже. Об этом свидетельствуют материалы проверок.

— Это называется ужас. Я понимаю, что в отдельных местах, понимаю, что они концентрируют негатив (материалы проверки. — прим.). Но это больше, чем уголовное дело, — сказал диктатор.

