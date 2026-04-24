Z-певица Вика Цыганова внезапно попала в немилость к Кремлю

Z-певица Вика Цыганова внезапно попала в немилость к Кремлю7
- 24.04.2026, 14:22
Артистка записала публичное обращение, в котором упомянула Путина.
Российская Z-певица Вика Цыганова рассорилась с властями страны-агрессора. Накануне прокремлевская артистка заявила об отмене своего концерта в оккупированном Луганске, причем буквально за сутки до выступления, пишет Dialog.UA.
Формально решение объяснили запретом на массовые мероприятия в условиях военного положения, однако, по словам самой Цыгановой, другие концерты в городе при этом не отменялись, то есть налицо конкретная кампания в ее отношении.
Артистка утверждает, что местные власти не возражали против проведения мероприятия, а инициатива запрета якобы пошла от высших органов власти РФ.
В публичном обращении по этому поводу она поинтересовалась, осведомлен ли Владимир Путин о таких решениях. Сама ситуация с отменой выступления артистки произошла вскоре после критических высказываний Цыгановой о российском мессенджере MAX, который позиционируется как «патриотическая» альтернатива западным приложениям.