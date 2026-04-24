закрыть
24 апреля 2026, пятница, 19:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Z-певица Вика Цыганова внезапно попала в немилость к Кремлю

7
  • 24.04.2026, 14:22
  • 7,624
Вика Цыганова

Артистка записала публичное обращение, в котором упомянула Путина.

Российская Z-певица Вика Цыганова рассорилась с властями страны-агрессора. Накануне прокремлевская артистка заявила об отмене своего концерта в оккупированном Луганске, причем буквально за сутки до выступления, пишет Dialog.UA.

Формально решение объяснили запретом на массовые мероприятия в условиях военного положения, однако, по словам самой Цыгановой, другие концерты в городе при этом не отменялись, то есть налицо конкретная кампания в ее отношении.

Артистка утверждает, что местные власти не возражали против проведения мероприятия, а инициатива запрета якобы пошла от высших органов власти РФ.

В публичном обращении по этому поводу она поинтересовалась, осведомлен ли Владимир Путин о таких решениях. Сама ситуация с отменой выступления артистки произошла вскоре после критических высказываний Цыгановой о российском мессенджере MAX, который позиционируется как «патриотическая» альтернатива западным приложениям.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

