Ученые выяснили, что во времена динозавров в океанах обитали «кракены»

  • 24.04.2026, 14:29
Судя по всему, они были чрезвычайно суровыми хищниками.

Ученые из Японии и Германии проанализировали окаменелые челюсти, обнаруженные в меловых отложениях в Японии и на острове Ванкувер (Канада). Как оказалось, кости принадлежали представителям двух древних видов осьминогов с плавниками: Nanaimoteuthis jeletzkyi и N. haggarti. По данным специалистов, такие животные обитали в океанах примерно 72–100 млн лет назад, пишет «Нож».

Подробный анализ останков показал, что тела некоторых доисторических осьминогов достигали 19 м в длину. Следовательно, особи в теории могли охотиться на крупнейших динозавров.

Судя по всему, древние «кракены» были чрезвычайно суровыми хищниками. Так, характерные следы износа свидетельствуют о том, что моллюски регулярно дробили твердые кости и панцири других морских обитателей.

«Наше исследование показывает, что это были не просто увеличенные копии современных осьминогов, — заключил доктор Ясухиро Иба, ведущий автор исследования из Университета Хоккайдо в Японии. — Это были гигантские хищники, занимавшие верхние позиции в пищевой цепочке мелового периода. Это меняет представление о том, что в меловых морях доминировали только крупные хищники из числа позвоночных».

По словам специалистов, далекие потомки «чудовищ» продолжают обитать в морских глубинах и в наши дни. Правда, новые поколения высших хищников — например, киты — сместили «кракенов-правнуков» с пьедестала.

