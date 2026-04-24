закрыть
24 апреля 2026, пятница, 19:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

1
  • 24.04.2026, 13:38
  • 1,574
Bloomberg: Швеция вынудила российские танкеры обходить свои воды

Власти страны ужесточили проверки судов «теневого флота».

Танкеры, связанные с Россией, начали обходить шведские воды в Балтийском море после усиления досмотров со стороны Швеции, сообщает Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

По данным трекинга судов, из 22 танкеров, находящихся под санкциями и прошедших через регион с 7 апреля, 13 изменили маршрут и выбрали более южный путь — через район датского острова Борнхольм. Ранее большинство судов шло по более короткому маршруту ближе к побережью Швеции.

Изменение маршрутов связывают с усилением контроля над так называемым «теневым флотом», который используется для перевозки российской нефти в обход санкций. Теперь суда вынуждены идти более длинными и затратными путями.

Шведская береговая охрана в последние месяцы провела ряд проверок. В марте были досмотрены танкеры «Sea Owl 1» и «Caffa» по подозрению в использовании ложных флагов. В апреле проверка судна «Flora 1» проводилась в рамках расследования возможного разлива нефти, однако обвинения не подтвердились.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что такие меры направлены на защиту территориальных вод и создают дополнительные сложности для «теневого флота».

Дания придерживается более осторожного подхода, усиливая контроль за документами, но не задерживая суда, ссылаясь на свободу судоходства.

Ранее аналогичные изменения маршрутов фиксировались и в Ла-Манше после заявлений Великобритании о возможных мерах против санкционных танкеров.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

