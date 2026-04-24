«Ваш телефон вам больше не принадлежит»

Как белоруска перехитрила мошенников.

Белоруска наткнулась в Instagram на объявление о вакансии тестировщика приложений. Оставила заявку — и чуть не лишилась смартфона, который мошенники грозили превратить в «кирпич». «Зеркало» рассказывает о популярной схеме мошенничества и о том, как можно перехитрить обманщиков.

«Сообщили, что мой телефон мне больше не принадлежит»

Ольга (имя изменено) увидела в Instagram рекламу подработки. По ссылке она попала на поддельный сайт компании Appex, которая якобы занимается разработкой приложений с искусственным интеллектом. На сайте обещали зарплату от 500 до 2000 долларов, удобный график и наставника для новичков.

Ольга оставила заявку. После этого ей в Telegram написал некий Артур, рассказал более подробно о должности и предложил созвониться. Во время разговора собеседник попросил беларуску войти в «рабочий аккаунт» iCloud. Для этого нужно было выйти из своей учетной записи Apple на смартфоне.

— Как только я вошла, в переписке поменялся пароль, и мне сообщили, что мой телефон мне больше не принадлежит. И если я хочу его вернуть, то мне нужно заплатить 350 рублей, — рассказала девушка.

Мошенники заблокировали смартфон через функцию Activation Lock и перевели его в «Режим пропажи». На экране блокировки появилось сообщение с требованием связаться с вымогателями. Еще некоторое время Ольгу уговаривали заплатить, угрожая «стереть» телефон. В итоге так и случилось, iPhone превратили в «кирпич». На экране остались доступны только окошки для ввода логина и пароля iCloud — причем ввести надо было именно данные аккаунта вымогателей.

Решение нашла подруга Ольги. Она тоже оставила заявку на поддельном сайте «нанимателей». Вымогатели связались и с ней — и прислали данные для входа в iCloud. Сперва логин не подошел. Однако девушки смогли выйти на того «Артура», который обманул Ольгу, и получили у него нужный пароль и почту.

Ольга ввела этот пароль на своем телефоне — и смогла восстановить доступ к устройству. Вся информация была стерта, iPhone был сброшен до заводских настроек. Однако у нее получилось выйти из чужого аккаунта и вернуться в свой.

Кто за этим стоит

Ольга далеко не единственная пострадавшая от такой схемы обмана. В начале апреля на удочку с такой же «вакансией тестировщика» приложений попался молодой человек из Смолевичского района. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 208 УК (Вымогательство).

Ноги этой схемы обмана, похоже, растут из России. Телеграм-аккаунт одного из мошенников связан с российским номером, зарегистрированным в Татарстане. А вот фальшивый сайт, через который набирают желающих подработать, вероятно, сделан именно с прицелом на белорусов: на него загружено свидетельство о госрегистрации одной из белорусских IT-компаний.

Раньше мошенники уже не раз уговаривали белорусов войти в посторонний iCloud. Предлоги придумывали самые разные: якобы этого нужно для установки приложения, просмотра чужой переписки и даже услуг таролога.

Милиция раз за разом напоминает: не вводите на своем смартфоне данные чужого Apple ID или iCloud и не скачивайте приложения, которых нет в официальном магазине. Кроме того, не отключайте Face ID, иначе рискуете навсегда потерять доступ к своему телефону и хранилищу.

Что можно сделать, если уже попался?

Платить мошенникам — плохая идея, никто не мешает им после оплаты начать просить еще больше. Сервис-центры в Беларуси не имеют права снимать такую блокировку, говорил в интервью эксперт по кибербезопасности.

Большинство инструкций в интернете советуют обратиться в поддержку Apple и доказать, что смартфон ваш, — например, приложить чек или другое подтверждение покупки. В таком случае производитель сможет помочь, однако вся информация будет стерта с устройства. Правда, этот способ сработает при условии, что iPhone не находится в «Режиме пропажи».

Притвориться новой жертвой, как это сделала подруга Ольги, — еще один способ, который может сработать. Главное — не привязывать к аккаунту мошенников другой смартфон, а то он тоже окажется в «заморозке».

Полученный от вымогателей пароль можно ввести на своем устройстве, чтобы его разблокировать. Либо же войти по нему через браузер на сайт icloud.com и выбрать там «Локатор». Так вы увидите все устройства, связанные с аккаунтом мошенников, и сможете удалить из него как свой смартфон, так и других «заложников».

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com