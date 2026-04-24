24 апреля 2026, пятница, 23:20
«Ваш телефон вам больше не принадлежит»

  24.04.2026, 12:55
Как белоруска перехитрила мошенников.

Белоруска наткнулась в Instagram на объявление о вакансии тестировщика приложений. Оставила заявку — и чуть не лишилась смартфона, который мошенники грозили превратить в «кирпич». «Зеркало» рассказывает о популярной схеме мошенничества и о том, как можно перехитрить обманщиков.

«Сообщили, что мой телефон мне больше не принадлежит»

Ольга (имя изменено) увидела в Instagram рекламу подработки. По ссылке она попала на поддельный сайт компании Appex, которая якобы занимается разработкой приложений с искусственным интеллектом. На сайте обещали зарплату от 500 до 2000 долларов, удобный график и наставника для новичков.

Ольга оставила заявку. После этого ей в Telegram написал некий Артур, рассказал более подробно о должности и предложил созвониться. Во время разговора собеседник попросил беларуску войти в «рабочий аккаунт» iCloud. Для этого нужно было выйти из своей учетной записи Apple на смартфоне.

— Как только я вошла, в переписке поменялся пароль, и мне сообщили, что мой телефон мне больше не принадлежит. И если я хочу его вернуть, то мне нужно заплатить 350 рублей, — рассказала девушка.

Мошенники заблокировали смартфон через функцию Activation Lock и перевели его в «Режим пропажи». На экране блокировки появилось сообщение с требованием связаться с вымогателями. Еще некоторое время Ольгу уговаривали заплатить, угрожая «стереть» телефон. В итоге так и случилось, iPhone превратили в «кирпич». На экране остались доступны только окошки для ввода логина и пароля iCloud — причем ввести надо было именно данные аккаунта вымогателей.

Решение нашла подруга Ольги. Она тоже оставила заявку на поддельном сайте «нанимателей». Вымогатели связались и с ней — и прислали данные для входа в iCloud. Сперва логин не подошел. Однако девушки смогли выйти на того «Артура», который обманул Ольгу, и получили у него нужный пароль и почту.

Ольга ввела этот пароль на своем телефоне — и смогла восстановить доступ к устройству. Вся информация была стерта, iPhone был сброшен до заводских настроек. Однако у нее получилось выйти из чужого аккаунта и вернуться в свой.

Кто за этим стоит

Ольга далеко не единственная пострадавшая от такой схемы обмана. В начале апреля на удочку с такой же «вакансией тестировщика» приложений попался молодой человек из Смолевичского района. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 208 УК (Вымогательство).

Ноги этой схемы обмана, похоже, растут из России. Телеграм-аккаунт одного из мошенников связан с российским номером, зарегистрированным в Татарстане. А вот фальшивый сайт, через который набирают желающих подработать, вероятно, сделан именно с прицелом на белорусов: на него загружено свидетельство о госрегистрации одной из белорусских IT-компаний.

Раньше мошенники уже не раз уговаривали белорусов войти в посторонний iCloud. Предлоги придумывали самые разные: якобы этого нужно для установки приложения, просмотра чужой переписки и даже услуг таролога.

Милиция раз за разом напоминает: не вводите на своем смартфоне данные чужого Apple ID или iCloud и не скачивайте приложения, которых нет в официальном магазине. Кроме того, не отключайте Face ID, иначе рискуете навсегда потерять доступ к своему телефону и хранилищу.

Что можно сделать, если уже попался?

Платить мошенникам — плохая идея, никто не мешает им после оплаты начать просить еще больше. Сервис-центры в Беларуси не имеют права снимать такую блокировку, говорил в интервью эксперт по кибербезопасности.

Большинство инструкций в интернете советуют обратиться в поддержку Apple и доказать, что смартфон ваш, — например, приложить чек или другое подтверждение покупки. В таком случае производитель сможет помочь, однако вся информация будет стерта с устройства. Правда, этот способ сработает при условии, что iPhone не находится в «Режиме пропажи».

Притвориться новой жертвой, как это сделала подруга Ольги, — еще один способ, который может сработать. Главное — не привязывать к аккаунту мошенников другой смартфон, а то он тоже окажется в «заморозке».

Полученный от вымогателей пароль можно ввести на своем устройстве, чтобы его разблокировать. Либо же войти по нему через браузер на сайт icloud.com и выбрать там «Локатор». Так вы увидите все устройства, связанные с аккаунтом мошенников, и сможете удалить из него как свой смартфон, так и других «заложников».

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук