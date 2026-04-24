Доллар неожиданно сменил тренд в Беларуси

Доллар неожиданно сменил тренд в Беларуси3
- 24.04.2026, 11:57
Евро и юань тоже стремятся вверх.
Доллар начал неделю активным снижением — но сегодня, кажется, одумался. Евро и юань тоже стремятся вверх. А вот российский рубль в начале торгов ослабляет свои позиции. Тем временем биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки в $77 748, пишет Onliner.
Доллар вырос на 1,62 копейки и стоит 2,8202 рубля.
Евро вырос на 6,14 копейки и стоит 3,3290 рубля.
Сотня российских рублей подешевела на 0,96 копейки и стоит 3,7527 рубля.
Десяток юаней подорожал на 4,19 копейки и стоит 4,1589 рубля.