24 апреля 2026, пятница, 23:20
Доллар неожиданно сменил тренд в Беларуси

3
  • 24.04.2026, 11:57
  • 5,066
Евро и юань тоже стремятся вверх.

Доллар начал неделю активным снижением — но сегодня, кажется, одумался. Евро и юань тоже стремятся вверх. А вот российский рубль в начале торгов ослабляет свои позиции. Тем временем биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки в $77 748, пишет Onliner.

Доллар вырос на 1,62 копейки и стоит 2,8202 рубля.

Евро вырос на 6,14 копейки и стоит 3,3290 рубля.

Сотня российских рублей подешевела на 0,96 копейки и стоит 3,7527 рубля.

Десяток юаней подорожал на 4,19 копейки и стоит 4,1589 рубля.

